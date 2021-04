MINNES: Blomster og lys er lagt ned på stedet der kvinnen ble drept. Foto: Jil Yngland

Venninne etter Frogner-drapet: − Hun var en veldig kjærlig mor

Venninner av kvinnen i 50-årene som onsdag ble skutt og drept på åpen gate i Oslo beskriver henne som et varmt menneske, som brydde seg om andre.

Publisert: Nå nettopp

– Det som gjør at dette treffer så hardt er det at hun var et ekstremt varmt og godt menneske. Hun var veldig til stede og veldig imøtekommende, sier Anniken Pettersborg til VG.

Hun sier ja til å snakke med VG fordi hun ønsker at akkurat det skal komme frem.

Pettersborg forteller at de to har kjent hverandre i mange år, og at de først ble kjent gjennom barna. Selv om det var en periode de ikke hadde så mye kontakt, ble den gjenopptatt for et par år siden.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha hatt henne i livet mitt. Hun var en det var lett å være fortrolig med, forteller Pettersborg.

FROGNER: Blomster og lys i Tostrups gate på Frogner der kvinnen ble drept onsdag. Foto: Jil Yngland

– Hun var bautaen deres

Hun beskriver venninnen som en veldig intelligent person, en som alltid var til stede og en som var veldig imøtekommende. Og ikke minst en som, til tross for at hun var heldigstilt, aldri lot det definere henne som person.

– Hun hadde verdiene på riktig sted. Hun var veldig oppsøkende mot de hun ønsket å være en del av livet til. Jeg har bare gode ord å si om henne.

Nå tenker Pettersborg på de to barna som sitter igjen uten sin mor.

– Hun var en veldig kjærlig mor. Det er et stort tap, slår venninnen fast.

les også Bistandsadvokat i Frogner-drapet: – Barna opplever situasjonen som svært dramatisk

Flere av den avdøde kvinnens nærmeste venner minnes henne i en felles uttalelse som VG har fått tillatelse til å gjengi:

– Hun var et flott og omsorgsfullt menneske. Ubetinget omsorg for jentene sine etter tapet av deres pappa var hennes hovedfokus. Hun var bautaen deres, og det er ubeskrivelig trist at to unge jenter på denne tragiske måten er blitt foreldreløse. Våre tanker er hos jentene og familien, skriver venninnene.

Kvinnens ektemann døde i 2018.

FROGNER: Drapet skjedde på åpen gate på Frogner onsdag morgen. Foto: Fredrik Solstad

Advokat Victoria Holmen har vært en nær venn av familien i en årrekke. Hun er rystet over nyheten om drapet.

– Det er så tragisk. Jeg har ikke ord. Hun var en veldig dyktig i jobben sin og en god mor. En smilende, blid og veldig ordentlig person, sier Holmen til VG.

Advokaten har kjent offerets ektemann siden de to gikk på videregående skole.

– Det var jeg som introduserte dem for hverandre på begynnelsen av 2000-tallet. De giftet seg og fikk to fine barn, forteller hun.

– Brydde seg virkelig

Det var onsdag morgen at kvinnen i 50-årene ble skutt på åpen gate på Frogner i hovedstaden.

– Barna opplever situasjonen som svært dramatisk. De har det tøft, men de blir godt ivaretatt av nær familie, sier bistandsadvokat Ida Andenæs til VG.

En annen venninne VG har snakket med forteller hun har kjent avdøde i rundt 20 år. Også de hadde mindre kontakt en periode, før den ble gjenopptatt.

– Hun kontaktet meg igjen etter skilsmissen min og spurte hvordan jeg hadde det. Hun var så snill og søt. Hun brydde seg virkelig, sier hun.

Venninnen forteller at hun fikk vite om drapet bare en time etter det skjedde.

– Det som har skjedd er så tragisk. Jeg forstår ikke hvordan noe sånt kan skje her i Norge. Det er galskap, sier hun.

Siktet mann innlagt

En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter drapet onsdag morgen. Han ble torsdag varetektsfengslet og samme kveld lagt inn på psykiatrisk sykehus. Han har så langt ikke blitt avhørt.

Politiet har bekreftet at en økonomisk tvist der siktede skyldte den avdøde kvinnen over 12 millioner kroner er en sterk hypotese som motiv for drapet.