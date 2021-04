VURDERER Å VAKSINERE RUSS: Smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet. Foto: Helge Mikalsen

FHI: Vurderer vaksinering av russ

Avgangselever i kommuner med mye smitte kan bli flyttet fram i vaksinekøen. FHI vurderer å bruke vaksiner for å styre smittespredningen.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter overfor VG at smittespredning og ungdom er et tema.

– Nå nærmer det seg russetiden, kan det være aktuelt å gjøre noe før det så russen blir vaksinert?

– Ja, det kan i hvert fall være aktuelt å konkludere med en vurdering før det. Ikke nødvendigvis bare på grunn av russetiden, men generelt for å bruke dosene vi har på en best mulig måte for å styre smittespredningen i samfunnet, sier Bukholm.

– Men kan dere gjøre det før russetiden?

– Ja, vi tenker at det kan være mulig å komme en anbefaling før det. Vi vil ikke binde oss til en bestemt dato akkurat nå, men uansett kommer vi med en anbefaling før 11. mai, sier Bukholm.

Han sier at FHI nå ser på hvordan vaksiner brukes best mulig på slutten av vaksineringsperioden.

– Vi tar mer og mer hensyn til hvordan vi kan bruke vaksinen for å hindre spredning i samfunnet, sier Bukholm.

11. mai skal Folkehelseinstituttet levere ny vaksinestrategi til regjeringen.

Russepresidenten: – Dette handler om å stoppe smitte, ikke om å feste

VENTER PÅ VAKSINE: Russepresident Thea Bakke-Veiby. Foto: Terje Bringedal

Russepresident Thea Bakke-Veiby på Mysen Videregående skole, har tidligere fortalt om bekymringen for smittespredning iblant medelever. Hun er glad for signalene som kommer fra helsemyndighetene.

– Dette handler ikke om at russen skal få vaksine for å kunne feste. Det handler om å stanse smitten. Hvis strategien er å bruke vaksinen til å slå ned smitten der den er, er det riktig å vaksinere ungdom. Alle vil at smittetallet skal ned, sier russepresidenten.

Unge treffer mange

Overlege Preben Aavitsland sier til VGTV at FHI håper at alle unge er vaksinert før skole- og studiestart i høst. Helse- og omsorgsdepartementet vil få innspill om ulemper og fordeler ved å kjøre de unge fram i vaksinekøen.

– De unge er mye rundt og treffer mange folk. De kan bli smittekilder. Hvis vi stopper det, kan vi påvirke smittespredningen mer og kanskje dempe epidemien, sier Aavitsland.

Han mener fordelene ved å kjøre unge fram i vaksineringskøen er at smittespredningen kan stoppes raskere ved å vaksinere først der det er mye smittespredning.

– De yngste har ikke stor risiko for alvorlig sykdom. Det er det de middelaldrende og eldre som har. Hvis 40–50 åringene må vente lenger, kan de i større grad få alvorlig sykdom. Det er en avveining hva som teller mest og vurdering vi må ta, sier Aavitsland.

Ba om å få omprioritere

Det er to uker siden helseledelsen i Indre Østfold kommune sendte brev til Statsforvalteren.

De ba om å få omprioritere 550 av 1700 vaksiner for å stanse smitten som spredte seg blant elevene på Mysen Videregående skole.

Kommunaldirektør Kenneth Andre Johannessen og kommuneoverlege Barbro Kvaal mente at det ville være en riktig omprioritering og at vaksineringen av innbyggere i aldersgruppen + 65 år bare ville bli utsatt i noen få dager.

Statsforvalteren sendte spørsmålet videre til FHI som avviste forslaget.

Nå kan smittevernmyndighetene være i ferd med å snu.

SER UNGDOMSSMITTE: Smittevernoverlege Barbro Kvaal i Indre Østfold vil stanse ungdomssmitten ved vaksinering. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Dette er bra. Vi har fått til en debatt. Jeg tror at det i første omgang blir snakk om å vaksinere ungdom i kommuner med høyt smittetrykk. Endringen vil få betydning når avgangselevene skal begynne på studier til høsten. Som vaksinerte får de et helt annet studentliv, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal.

Signalene hun har fått fra Statsforvalteren tyder på at vaksinering av avgangselever i første omgang vil skje der det er smitteutbrudd.

– Vi har sett veldig tydelig at smitten kommer inn i familier via ungdommene. Det skjer både fra ungdomsskolealderen og fra elever på videregående skoler, sier Kvaal.

Fra en til over 70 smittede

Hun forteller dette om et utbrudd på en ungdomsskolen i kommunen nord i tidligere Østfold fylke:

– Vi fikk melding om en smittet elev som var testet hos lege. Vi testet klassen og fant ni andre positive prøver. Da forstår vi at det sannsynligvis har vært smitte på skolen siden før påske. Etter påske tester vi hele skolen og finner ytterligere 8–9 smittede. Totalt er det da 21 smittede på skolen, sier Kvaal.

Disse 21 smitter 29 familiemedlemmer. Utbruddet sprer seg også til en barnehage. 19 personer tilknyttet barnehagen tester positivt. Blant dem er det studenter som har mange nærkontakter. Det smittes videre i disse gruppene.

– Totalt ender vi med 70 smittede etter utbruddet på skolen. Vi tror det kan ha vært flere smittede ved starten av utbruddet fordi vi fikk en mulig første smittet ved en tilfeldig het. Vi fikk kontroll på utbruddet med smittesporing.

Ved et utbrudd i Ås kommune, fortalte smittevernoverlegen om en elev som hadde 43 nærkontakter.