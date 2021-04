FORKJEMPER: Arild Knutsen har vært en av de tydeligste stemmene i debatten om rusreform – en reform som kan ryke på målstreken. Foto: Frode Hansen, VG

Brukerorganisasjonenes bønn til Ap: Ikke utsett rusreformen

Arbeiderpartiets landsmøte vil trolig vedta å utsette rusreformen. Arild Knutsen, som har kjempet for avkriminalisering i årevis, advarer om at fortsatt straff for brukere vil skyve flere ut i utenforskap.

Av Ida Lyngstad Wernø

Ap-landsmøtet startet torsdag, og det knytter seg der stor spenning til hvor partiet vil ende i spørsmålet om ny rusreform: Regjeringen er nemlig avhengig av Arbeiderpartiets støtte i Stortinget for å få gjennom sitt forslag til ny reform.

Tellef Inge Mørland, helsepolitisk talsperson i Ap, sa til VG mandag at det kan gå mot at Stortinget ikke rekker å behandle ferdig rusreformen før sommeren dersom Aps landsmøte havner på en løsning som avviker fra regjeringens forslag til reform.

Etter sommeren kan det være for sent, ifølge brukerorganisasjonene.

– Det er ingen som tror at Ap vil gå inn for avkriminalisering i regjering med Senterpartiet, sier Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO og tidligere medlem av Rusreformutvalget.

UTÅLMODIG: – For oss er dette en rettighetskamp, og vi har hatt tillit til at Ap som et solidarisk parti vil være på vår side i den kampen. Det er nå eller aldri, sier Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kan ikke vente til høsten

Siden Stortinget har ferie fra juni til oktober, vil en avstemning om rusreformen skje i et nytt storting, etter valget i midten av september. Da kan man stå overfor både en ny mandatfordeling og en ny regjering.

André Nilsen i bruker- og interesseorganisasjonen Normal Norge tror det vil skade reformen om den gjøres til en valgkampsak, og mener det gjør det desto viktigere å få den gjennom før Stortinget tar sommerferie.

– I en valgkamp handler det ofte om å score retoriske og politiske poeng, noe som kan gå på bekostning av et grundig og nøkternt arbeid med rusreform. Man må heller gå til valg med saker som går på å gi folk de beste behandlingstilbudene og en evidensbasert forebygging, sier han.

– HASTER: André Nilsen, leder for bruker- og interesseorganisasjonen Normal Norge, mener en rusreform må på plass før sommeren. Foto: Kine Jacobsen

– Straff står i veien

VG har gjort en gjennomgang av de ulike vedtakene om rusreformen fra Aps fylkeslag i forkant av landsmøtet. Den viser at det er stor enighet internt i Ap om at regjeringens forslag ikke er godt nok når det kommer til det forebyggende arbeidet, oppfølging og behandling av rusavhengighet.

– Ikke bruk det som et argument for å fortsette å føre en straffepolitikk overfor brukerne, er oppfordringen fra Johansen.

– Ap sitter på vippen i dette spørsmålet og har en maktposisjon. Den kan de bruke til å kjempe for ettervern, ambulerende ungdomsteam eller annet tilbud som vil gi personer som sliter med rus bedre tjenester. Det holder ikke at partiet sier de skal vente med å avkriminalisere før de har fått på plass et bedre tilbud.

Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk er enig med RIO-lederen. Han sier han kan forstå ønsket om å ville ha en større satsing på tiltak, men mener at reformen åpner for nettopp dette.

– Et av de mest uttalte poengene med reformen er at mange unge og rusavhengige for sent kommer i gang med behandling. Det hjelper heller ikke å bygge opp nye tiltak når straff står i veien for at de som har behov, faktisk oppsøker tiltakene, sier Knutsen.

– Arbeiderpartiet er et velferdsparti som vil at alle skal med, og er det noe vi vet, så er det at straffepolitikken rammer skjevt og skyver folk ut i utenforskap.

UTVALG: Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Kenneth Arctander Johansen i RIO etter regjeringens presentasjon av forslaget til ny rusreform i februar. Foto: Heiko Junge

Kenneth Arctander Johansen håper Ap-lederen nå vil gi en klar støtte til rusreformen under landsmøtet.

– Min oppfordring til Jonas Gahr Støre er at han nå må være solidarisk med de menneskene som nå har store forventninger om et verdig liv og en bedre politikk, der vi kan få et politi, helsevesen og samfunn som er der for oss på lik linje som andre i samfunnet.