GRAVIDITET: En gravid kvinne blir tatt ultralyd av. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny studie: Betydelig flere tidligfødsler blant coronasyke

Få gravide kvinner i Norden med coronasmitte blir innlagt på sykehus, men blant dem som blir det ser en langt oftere fødsler før termin og fødsler med keisersnitt, viser ny studie.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Det er et todelt budskap. Hovednyheten er veldig god. Få gravide blir coronainnlagt. Men vi skal ikke bagatellisere at vi ser økt risiko for å føde før termin og å måtte ta keisersnitt blant dem som trengte innleggelse, sier overlege Hilde Engjom ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus til VG.

Hun er en av flere bak studien som ble publisert denne uken.

Teamet bak studien har foretatt en sammenligning av gravide med coronasmitte som ble innlagt på sykehus i de nordiske landene fra mars til juni i fjor. Per 1000 fødsler var det i Norge, Danmark og Finland bare 0,4 innleggelser på grunn av corona.

I Sverige var tallet høyere. I de tre regionene de har hentet tall fra, Stockholm, Skåne og Göteborg, ble 3,8 innlagt per 1000 fødsler. Tall fra Storbritannia viser at der var det 5 per 1000 tidlig i pandemien.

– Vi ser at tallet er lavt hos oss sammenlignet med mange andre land, sier Engjom.

Fra 15 til 40 prosent

Forskerne spekulerer i om årsaken kan være de ulike landenes ulike folkehelsepolitikk. Overlegen peker på at Sverige hadde en annen tilnærming til hvordan de håndterte pandemien. Det mener hun kan vise igjen i resultatene.

OVERLEGE: Hilde Engjom ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: Universitetet i Bergen

– Vi kan ikke vise en sikker årsakssammenheng, men vi peker på det som en mulighet. Ser en på hvor raskt de ulike landene innførte restriksjoner, så var Norge, Danmark og Finland tidligere ute enn Sverige og England. Island var svært tidlig ute, og hadde ikke hatt noen gravide innlagte på grunn av corona, sier hun.

Men selv om det altså er få gravide i Norden som har blitt innlagt på sykehus med covid, har man merket én vesentlig forskjell på dem som har blitt det sammenlignet med fødende i 2018:

Det er en høyere forekomst av fødsler før uke 37 og flere trengte keisersnitt. Et svangerskap varer normalt i rundt 40 uker.

– Vanligvis skjer dette med rundt 15 prosent av gravide kvinner, men blant de med corona så vi en betydelig høyere andel. Keisersnittforekomsten lå på rundt 40 prosent, forteller Engjom, som ikke tror det skyldes tilfeldigheter.

– Vi ser også at det var flere akutte keisersnitt, men tallene er for små til at vi kan gjøre en pålitelig analyse av dem.

Studien viser også at blant de gravide som ble innlagt på sykehus med corona så var kvinnene oftere overvektige, eller hadde innvandrerbakgrunn, enn hva tilfellet var for gravide som fødte i 2018.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor det er slik, men vi har jo sett generelt for folk som har blitt coronainnlagte at det har vært en høyere andel blant folk med overvekt og folk med innvandrerbakgrunn, sier Engjom.

Ba kvinner vente

Overlegen ved Kvinneklinikken på Haukeland har også ansvaret for kartleggingen av gravide med corona ved Medisinsk Fødselsregister på Folkehelseinstituttet. Hun mener studien er viktig for å kunne ha et godt kunnskapsgrunnlag om svangerskap og fødsel under pandemien.

I Brasil, der viruset herjer på en langt mer aggressiv måte enn i Norge, og der de har fått en egen mutasjon som har gjort ting langt verre, gikk helsemyndighetene nylig ut og oppfordret de kvinnene som kan det om å vente med å bli gravide.

Tallene på gravide med corona har der skutt i været. Slik er det heldigvis ikke i Norge.

– Det er trygt å være gravid i Norge, enten du får corona, eller ikke. Men vi anbefaler å følge med på rådene på FHI sine nettsider. De blir stadig oppdatert med nasjonal og internasjonal forskning, forteller Engjom.

Hun er opptatt av å få frem at alle gravide som trenger det må ta kontakt med helsetjenesten.

– Er det noe du er bekymret for, eller noe som forandret seg, så er vi der for at du skal kunne få hjelp, sier hun.