Dette er rådene for 17. mai-feiringen

For andre år på rad blir 17. mai-feiringen preget av strenge coronarestriksjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå står jeg her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sier kulturminister Abid Raja.

Han understreker at vi er i trinn én i gjenåpningsplanen og vaksinerer stadig flere.

– Men det er fortsatt lokale utbrudd, det er fortsatt viktige hensyn å ta for å sikre liv og helse best mulig. Vi skal ikke glippe nå, sier Raja.

Derfor vil de nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17 mai.

– Steder med høy smitte kan ha lokale råd og regler som er strengere enn de nasjonale, der er det disse som gjelder, sier han.

Han understreker at kommunene og 17-mai-komiteene må sammen med kommunelegene planlegge en trygg feiring i tråd med lokale og nasjonale regler.

les også Slik blir 17. mai i 10 av Norges største byer: Planlegger tog i «Minecraft»

Slik blir 17. mai-feiringen

Der det er lov å avholde arrangementer bør man unngå samling på tvers av kommunegrenser eller bydeler, og det anbefales at arrangementer avholdes lokalt.

17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også 17-mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Hvis det er risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til sammenstimling av mennesker, bør de avlyses.

Der det ikke er lov å holde arrangementer vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups.

Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldende nasjonale og lokale råd og regler.

Kong Harald og dronning Sonja kjørte nedover Karl Johans gate i åpen bil under 17. mai feiringen i Oslo i 2020. Foto: Fredrik Varfjell

For samlinger på 17. mai, gjelder følgende råd og regler nasjonalt:

Du kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.

På innendørs offentlig arrangement kan man være maksimalt ti personer uten faste tilviste sitteplasser.

Men man kan være 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

På offentlige arrangementer kan 200 personer samles utendørs, men det er tillatt med 600 personer fordelt på tre kohorter på 200 personer, hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

– Vi er i gang med gjenåpningen. Forhåpentligvis nærmer vi oss slutten av pandemien og nå trenger vi følelsen av fellesskap og samhørighet kanskje enda mer, sier Raja.

Han understreker at det er svært viktig å følge lokale anbefalinger.

– Husk at det å ikke samles er å vise omsorg for de man er glad i, for omgivelsene og for samfunnetm sier han.

Han oppfordrer hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig rett etter saluttene fra festningsverkene klokken 12.