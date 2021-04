DREPT: Kvinnen i 50-årene ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo onsdag morgen. Foto: HELGE MIKALSEN

Vitne til VG: Diskusjon mellom siktede og kvinnen like før drapet

FROGNER (VG) En nabo sier han passerte den avdøde kvinnen i diskusjon med en mann på vei hjem etter morgentur med hunden. Kort tid etterpå hørte han flere skudd.

– Jeg må ha vært den siste som så henne i live, sier mannen til VG.

Naboen ønsker ikke å stå fram med navn eller bilde. Han bor rett ved adressen der en kvinne i 50-årene ble skutt og drept på Frogner onsdag morgen, og passerte henne kun kort før det ble løsnet skudd.

Han hadde gått en halvtimes morgentur med hunden sin, da han på vei inn gatedøren passerte kvinnen og den nå drapssiktede mannen på omtrent en meters avstand.

– Hun satt på førersiden i bilen med døren åpen. Han lente seg over den åpne døren, forteller han.

De to diskuterte ifølge naboen åpenlyst. Meningsutvekslingen gikk begge veier.

– Det var ikke en hyggelig prat, men det var heller ikke høylytt, sier naboen.

Hørte flere skudd

Han gikk deretter inn i sin bolig, kneppet båndet av hunden og skulle til å ta av seg yttertøyet da han hørte fire-fem skudd. Dette var mellom 30 sekunder og et minutt etter at han kom inn døra, anslår han.

Naboen har tidligere tjenestegjort i Libanon, og kjente igjen lyden som skudd.

– De kom som perler på en snor, sier han.

Naboen har direkte utsyn til åstedet fra sin leilighet. Da han hørte skuddene, så han mannen gå i raskt tempo oppover gaten. Da var bildøren til kvinnens bil lukket.

Etter få minutter ankom politiet stedet. Da så mannen at kvinnen ble tatt ut av bilen og at polititjenestepersonene forsøkte å gi førstehjelp i påvente av at ambulansen skulle komme.

Politiet pågrep den drapssiktede mannen i en aksjon på E18 på vei ut av hovedstaden kun ti minutter senere.

Det er så langt ukjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Leder for etterforskning og etterretning i Oslo-politi, Grete Metlid, sier til VG onsdag ettermiddag at det foreløpig ikke er avtalt noen avhør med den siktede mannen, da han formelt ikke har valgt forsvarer.

Økonomisk strid og voldsdom

VG skrev tidligere onsdag at den drapssiktede mannen har vært i en årelang økonomisk strid med kvinnen politiet nå mener han har drept.

Metlid har bekreftet at de er kjent med konflikten, men kan foreløpig ikke si noe om hverken relasjonen mellom de to eller hva motivet for drapet er.

Drapssiktede ble før jul i fjor dømt til å betale den nå drepte kvinnen i 50-årene nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder, ifølge VGs opplysninger.

Mannen skulle møte i Oslo tingrett torsdag denne uken, hvor det var begjært tvangsoppløsning av firmaet hans.

Ifølge rettsdokumenter som VG har tilgang til, kommer det også frem at mannen i yngre alder hadde omgang med flere kriminelle.

I 2002 ble han dømt til fengsel i ett år og seks måneder for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter og frihetsberøvelse.

Fra tidligere var mannen dømt til fengselsstraff for vinningsforbrytelser og for overtredelser av veitrafikkloven. Både i 2007 og 2014 ble han dømt for å ha kjørt for fort.