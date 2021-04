Skjebnedag for AstraZeneca-vaksinen: − Danmark legger ikke føringer

På skjebnedagen for AstraZeneca-vaksinen i Norge sier Espen Nakstad at Danmarks beslutning om å skrote vaksinen ikke legger føringer for oss.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) vil klokken 16 i dag kunngjøre hva som vil skje videre med AstraZeneca-vaksinen, som er satt på pause etter at blodpropp har ledet til flere dødsfall.

På pressekonferansen vil FHI-direktør Camilla Stoltenberg, smitteverndirektør ved FHI Geir Bukholm og helseminister Bent Høie (H) være tilstede.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at europeiske land har ulik tilnærming til vaksinen, etter at bivirkningene ble oppdaget.

– Men alle jobber med samme problemstilling. Det skal være vesentlig større nytte enn ulempe å vaksinere seg, sier Nakstad til VG torsdag morgen.

Flere land har gjenopptatt bruk av vaksinen for aldersgrupper over 50 eller 60 år. Danmark besluttet på sin side onsdag å ta AstraZeneca ut av sitt vaksinasjonsprogram.

– Det vil ikke legge noen direkte føringer for oss, sier Nakstad.

VAKSINE: AstraZeneca-vaksinen. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Beslutningen vil forsinke vaksineringen i Danmark med noen uker. 149.000 personer som har fått første dose AstraZeneca, vil få et annen vaksine.

– Veldig sjelden bivirkning

Nakstad forsikrer at norske helsemyndigheter har innhentet mest mulig kunnskap om tilfellene av alvorlig blodpropp etter vaksinering i Norge og andre land.

Han sier at ingen vet hvorfor det etter vaksinering i veldig få tilfeller dannes antistoffer som påvirker blodplatene og igjen forårsaker alvorlig blodpropp.

– Det er en veldig spesiell og sjelden bivirkning, sier Nakstad.

Fem pasienter under 50 år ble før påske innlagt ved Rikshospitalet med alvorlig blodpropp etter ha tatt Astraeneca-vaksinen. Tre av dem er døde.

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) har registrert 62 tilfeller av sjelden og alvorlig blodpropp i hjernen. 44 av dem er i EU og EØS.

EMA anbefaler AstraZeneca

Men EMA anbefaler fortsatt bruk av vaksinen til personer over 18 år.

Nakstad sier at Folkehelseinstituttet har ansvar for vaksinasjonsprogrammet og i ettermiddag vil uttale seg om hva som vil skje videre med den omstridte vaksinen.

HELSETOPP: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Berit Roald

Nakstad mener det vil ha lite å si for fremdriften av coronavaksinering i Norge, om bruken av AstraZeneca-vaksinen stanses.

– Det er den av vaksinene vi er forespeilet minst leveranser av fremover. Det påvirker ikke vaksinasjonstempoet like mye som om vi hadde mistet noen av de andre.

Spenning rundt Johnson & Johnson

Han mener det vil ha større betydning om leveransene av Jansen-vaksinen fra Johnson & Johnson blir stanset.

– Det vil kunne innebære 2–3 måneders forsinkelser, sier Nakstad.

Det er også ventet at Johnson & Johnson-vaksinen blir tema på dagens pressekonferanse. Så langt er 60.000 doser kommet til Norge.

Farmasigiganten har stanset utrullingen i Europa. Legemiddeltilsynet i USA har satt bruken på pause, som følge av seks mistenkelige blodpropp-tilfeller.

– Dårlig nytt for gjenåpning

Nakstad sier at alle nyheter om at vaksiner ikke kommer, er dårlig nytt for gjenåpningen.

– Det ville hjulpet, om mange fikk vaksiner raskt. Men mye annet påvirker også, som om vi klarer å få kontroll over smittespredning og lave smittetall i hele Norge, sier Nakstad.

Dagen etter at koronakommisjonens rapport ble lagt frem, sier assisterende helsedirektør at det er mange læringspunkter i den omfattende evalueringen.

– Det er veldig viktig at vi lærer og gjør forbedringer nå, mens det fremdeles er interesse og hukommelse rundt denne pandemien, sier assisterende helsedirektør.

Han minner samtidig om at det er kostbart å bygge opp pandemiberedskap og at penger som brukes på dét, går på bekostning av det som skjer hver dag i helsetjenesten.

Nakstad sier seg enig i stort sett alle vurderingene som kommisjonen kommer med.

– Så skal vi huske at ingen land i verden har klart det særlig bedre enn Norge.

