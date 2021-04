SPERRET AV: Politiet har sperret av et område på Varaldsøy i forbindelse med at en kvinne er funnet død. Foto: Eirik Brekke, BT

Mann siktet for drap på kvinne i 40-årene

En kvinne ble torsdag kveld funnet død i Kvinnherad. Kvinnen ble funnet utendørs, og politiets foreløpige funn tyder på at hun ble drept.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vest politidistrikt har startet drapsetterforskning.

– Kvinnen ble forsøkt gjenopplivet, men ble til slutt erklært død på stedet. Politiet kan ikke på dette tidspunktet si noe om hvilke skader hun var påført, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.







Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.40 torsdag kveld.

Kvinnen ble funnet på Varaldsøy i Hardangerfjorden. Øya ligger i Kvinnherad kommune i Vestland fylke.

Etter det VG kjenner til skal kvinnen ha blitt funnet med hodeskader på en av veiene på øya. Mannen som nå er siktet skal ha oppholdt seg i umiddelbar nærhet. Ifølge VGs opplysninger skal kvinnen før dette ha varslet andre at hun var i en krangel.

Ifølge lokalavisen Grenda kommer veien kvinnen ble funnet til å være stengt for trafikk hele dagen.

Mann siktet for drap

En mann i 40-årene ble pågrepet i nærheten av stedet der kvinnen ble funnet. Han er siktet for drap.

Politiet ankom Varaldsøy klokken 21.50, en time etter at de fikk melding om hendelsen. Der fikk de raskt kontroll på mannen som er siktet i saken. Natt til fredag ble han fraktet til Bergen Sentrum politistasjon.

Politiet planlegger å avhøre ham fredag. Lørdag vil han bli fremstilt for varetektsfengsling.

– Politiet har sperret av området hvor kvinnen ble funnet. Kriminalteknikere er på vei fra Bergen og er ventet å ankomme i løpet av dagen. Politiet har i natt avhørt flere vitner og dette arbeidet fortsetter utover dagen fredag, står det i pressemeldingen.

VG snakket tidligere natt til fredag med politiets operasjonsleder Stine Mjelde. Hun bekreftet da at det hadde vært en politiaksjon på Varaldsøy, men kunne ikke si mer om omstendighetene rundt aksjonen.

Åpner bygdehuset

Ordfører Hans Inge Myrvold sier til VG at Varaldsøy er et lite samfunn der om ikke alle kjenner alle, så vet alle hvem hverandre er.

– Det er et samfunn som er opptatt av å ta vare på hverandre. Da blir det ekstra sårbart. I en liten bygd blir dette veldig nært.

Myrvold sier de er opptatt av å etablere en møteplass der folk kan samles, avklare spørsmål og få støtte dersom de har behov for oppfølging.

Bygdahuset åpnes derfor klokken 10 og vil være åpent utover dagen.

Håkon Tangerås (83) har fritidsbolig like ved samfunnshuset der bygdefolk samler seg fredag formiddag. Han sier han er sjokkert over det som har skjedd.

– Det er helt uvirkelig. Varaldsøy er en stille og fredelig plass der det ikke er mye kriminalitet. At det har skjedd et drap her er veldig overraskende, sier han til VG.

Politiet skal orientere bygdefolket

Ordføreren sier at politiet skal orientere bygdefolket i samfunnshuset. Kommunens kriseteam er også til stede. Seansen blir lukket for pressen.

– Det er viktig for oss at folk har en plass det de kan møtes og snakke sammen når det har skjedd en så alvorlig hendelse. At folk kan finne sammen er veldig, veldig viktig.

Ordføreren oppfordrer alle som kan ha vært vitne til hendelsen, eller som har relevant informasjon, til å kontakte politiet så snart som mulig.

Branntroppen rykket ut

Ordfører Myrvold sier at han selv dro ut til Varaldsøy torsdag kveld.

– Jeg var sammen med kristeteam og branntroppen vår på Varaldsøy i går i etterkant av denne tragiske hendelsen, sier Myrvold.

Det lokale brannvesenet på øya rykket ut til et akuttmedisinsk oppdrag etter det som skjedde.

– De gjorde en fenomenal innsats knyttet til denne hendelsen, sier ordføreren.

Varaldsøy er 45,4 kvadratkilometer stor, har omtrent 250 innbyggere og har ferjeforbindelse til fastlandet. Det er ikke ambulansetjeneste på øya, og det er derfor branntroppen rykket ut til det akuttmedisinske oppdraget. I tillegg bor det en lege på øya, som deltok i oppdraget.

Klikk for å aktivere kartet

Rettelse: VG skrev i en tidligere versjon at Varaldsøy er 45,4 kvadratmeter stor. Det er feil. Det riktige er 45,4 kvadratkilometer. Dette ble endret 23.04.2021 klokken 07.38.