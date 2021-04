FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik (t.v.) holdt fredag sin sluttprosedyre i bedragerirettsaken mot Laila Mjeldheim. Hun forsvares av Storrvik og Alexander Greaker (t.h.). Foto: Tore Kristiansen

Mener bedrageritiltalen mangler dekning – vil at Mjeldheim frifinnes

Torsdag ba aktoratet om fem års fengsel for Laila Mjeldheim. Hennes forsvarsadvokat ba fredag om at hun frifinnes for tiltalen.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Det er allmenn kjent at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Dette er ikke en setning som henger i løse lufta. Den skal knyttes til det aktor har å bevise, sa forsvarer Øystein Storrvik i den store bedragerirettssakens siste dag fredag.

Forretningskvinnen Laila Mjeldheim står tiltalt i Oslo tingrett for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 71,5 millioner kroner gjennom salg av det påtalemyndigheten mener var «tilnærmet verdiløse produkter».

Hun var eier av Det norske kartselskapet, som solgte oppføringer og karttjenester i et digitalt kart til et stort antall norske bedrifter og kommuner, frem til det i fjor sommer ble slått konkurs.

TILTALT: Mange tusen salg gjennomført av Laila Mjeldheims bedrift Det norske kartselskapet, regnes av påtalemyndigheten som bedrageri. Foto: Tore Kristiansen

Torsdag la aktor Terje Nedrebø Michelsen ned påstand om fem års fengsel for forretningskvinnen.

Fredag mente forsvarer Storrvik derimot at aktoratet mangler dekning for beskyldningene i tiltalen, og at hun bør frifinnes. Mjeldheim har hele veien nektet all straffskyld for grovt bedrageri.

VG har over lengre tid undersøkt Kartselskapet i et større sakskompleks. Våren 2018 avslørte VG gjennom skjulte lydopptak hvordan Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Det anslås etter at retten er hevet fredag at en dom først vil komme om fire til seks uker.

Mangler dekning

For at Mjeldheim skal kunne dømmes, mente forsvaret at det må bevises at alle kronene Kartselskapet har fått inn på konto, utvilsomt stammer fra bedrageri. Dette har de ifølge forsvareren ikke dekning for.

– Man kan se for seg et backgammonbrett. Aktoratets oppgave er å bevise at alle brikkene er sorte, illustrerte forsvarer Storrvik i retten fredag. Dette mener han aktoratet ikke har klart i rettssaken.

I stedet, påpekte Storrvik, må man se på hver enkelt transaksjon, og avgjøre om den er et bedrageri. Svaret vil variere avhengig av de ulike produktene, selgerne og kundene.

– Dette er ingen ensartet virksomhet. Det er en vifte av produkter av forskjellig kvalitet, fra det nyttige til det dubiøse.

Tvilen skal komme tiltalte til gode, både når det gjelder skyld og omfang, slo Storrvik fast. Han var derfor klar i sin tale:

– Min konklusjon blir at Laila Mjeldheim frifinnes, sa han som siste ord.

Uenig på flere punkter

Forsvarsadvokaten trakk fredag frem flere punkter i aktoratets prosedyrer han var uenig i.

I tillegg til spørsmålet om alle kronene som er kommet inn på konto stammer fra bedragerivirksomhet, mente Storrvik også det ikke kan bevises at Mjeldheim har visst om mangler ved produktene de solgte.

Aktor Terje Nedrebø beskrev torsdag Mjeldheim som å ha hatt «fast forbrytersk forsett over fem og et halvt år». Forsvareren tegner et annet bilde.

Kartselskapet solgte i et påstått samarbeid med leverandøren Garmin, GPS-tjenester som aldri fungerte slik de påsto. Storrvik viste til at Mjeldheim og andre ansatte har utvekslet mailer om mangelfull kvalitet på logoene som skulle dukke opp på GPSen.

Dette mente han viser at Mjeldheim forsøkte å forbedre produktet – og at hun derfor må ha hatt en oppfatning av at produktet eksisterte.

Mjeldheim har hele tiden påstått at hun ikke kjente til GPS-feilen før under politiavhør – heller ikke etter at VG hadde omtalt saken.

– Man ser også tiltak hun har gjort. At hun har gjort justeringer etter å ha blitt gjort kjent med GPS-manglene etter avhør med politiet, viser at hun har skjønt hva de innebar. Og at hun ikke har skjønt det før. Da ville hun ha gjort justeringene tidligere, påpekte forsvareren.

Mens aktoratet mente Mjeldheims enorme forbruk kan sees som et motiv, sa Storrvik derimot at dette er irrelevant for saken.

– Om du lagrer verdier eller sløser de bort, har ingenting å si for midlenes opphav, sa han, og understrekte at saken ikke skal være en «moralsk dom over hennes forbruk».

Han kommenterte også utspill fra enkelte av de ansatte som har vitnet, som selv har beskrevet produktene som mer eller mindre verdiløse.

– At en person som driver med telefonsalg sier hun selger luft, beviser ikke at det faktisk er luft, sa Storrvik.

Tidligere rusmisbrukere

Torsdag problematiserte aktoratet spørsmålet om hvem de ansatte i selskapet var. Flere av de ansatte var nemlig tidligere rusmisbrukere, og selskapet hadde koblinger til det såkalte Addictologi Akademiet.

Addictologi Akademiet skal hjelpe folk å håndtere sine avhengigheter. Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

– De som er rekruttert inn i dette er sårbare personer, ofte med en rusbakgrunn eller andre sårbare bakgrunner. Det er relativt enkle personer å forholde seg til for Mjeldheim, sa aktor Michelsen torsdag.

Fredag anklaget forsvarsadvokat Storrvik aktoratet for å «snu virkeligheten helt rundt», ved å få det til å fremstå som at Mjeldheim har «utnyttet rusmisbrukere for at de er formbare og svake, til å bedrive systematisk svindel over mange år».

– Det er veldig viktig for forståelsen av de andre bevisene, hvorvidt man legger til grunn at dette er en skurk i norgestoppen, eller en person med gode intensjoner som har gjort noen feil, sa advokaten.

Han påpekte hvordan vitner har beskrevet at Mjeldheim har vist omsorg for de ansatte.

-- Hvis hun har klart å lure opp imot titusen kunder, og samtidig klart å lure haugevis av selgere til å bidra, da forstår jeg ingenting. Da har vi ikke vært i samme rettssal.

– Jeg skjønner at det blir nødvendig til slutt å påstå det for aktor, for å gjøre alle disse kronene svarte. Jeg vil heller prøve en mer nøktern tilnærming, og si at det kan man vanskelig si er bevist, sa Storrvik

Lukket terapimiljø

VGs podkastserie «Våpendrageren» forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Gjennom seks episoder får du følge historien om Kartselskapet og Addictologi Akademiet – og om ekteparet som havner i bitter konflikt med hverandre som følge av medlemskapet i Akademiet.

Alle episodene av podkastserien «Våpendrageren» finner du her.

Alle episodene av podkastserien «Våpendrageren» finner du her.