BREMSELØS: Dette vogntoget kjørte med en henger der bremsene ikke fungerte. Føreren er anmeldt. Foto: Statens vegvesen

Vogntog lastet med 26 tonn kjørte uten bremser på tilhengeren: − En drapsmaskin

En test viste at de manglende bremsene gjorde at vogntoget brukte 1,2 kilometer på å stanse ved en fart på 80 kilometer i timen.

Statens vegvesen gjennomførte mandag kontroller ved Svinesund og Ørje kontrollstasjoner. Det var under en slik kontroll at den bremseløse tilhengeren ble oppdaget ved Ørje:

«Norsk vogntog stanset i kontroll, vogntoget fraktet 26 tonn materialer og under kontrollen viste det seg at lasten var altfor dårlig sikret. Tilhengeren var også HELT uten brems, det var ingen bremsevirkning på noen av hjulene, står det i rapporten fra kontrollen.»

– Vi er borti sånne saker i løpet av året. Det er nedslående og det er trafikkfarlig. Jeg vil påstå at det er en drapsmaskin, sier kontorsjef for utekontrollen i Østfold/Viken, Øyvind Grotterød, til VG.

OPPTATT AV SIKKERHET: Øyvind Grotterød er kontorsjef for utekontrollen i Østfold/Viken i Statens vegvesen, han er opptatt av sikker fremferd i trafikken. Foto: Terje Olsen

– Særdeles graverende

Det samme vogntoget hadde flere feil på understell og lys. Hengeren ble avskiltet på stedet og føreren ble anmeldt for forholdet.

I en bremsetest fra Statens vegvesen går det fram at vogntogets bremselengde ved 80 kilometer i timen, var 1215 meter. Myndighetskravet for bremselengde ved den hastigheten er 56 meter.

Bremselengde er lengden fra man starter å bremse, til kjøretøyet har stanset helt.

Kontorsjef Grotterød forklarer at vogntogene består av trekkbil og henger. De skal begge være i stand til å bremse seg selv.

– Her er bremselengden 1,2 kilometer, da skjønner man at det er så dårlig med brems som det kan være.

Konsekvensene kan bli svært alvorlige når bremselengden er så lang, forklarer Grotterød.

– Hvis det er en kø som står, som han da kanskje må bremse for, men kjører 1215 meter. Da kjører man ikke bare over én bil. Dette er særdeles graverende med tanke på trafikksikkerhet.

1,2 KM: Slik så resultatet av bremsetesten ut. Vogntoget trengte 1215 meter for å bremse ved hastighet på 80 kilometer i timen. Foto: Statens vegvesen

Treffsikre kontrollører

Mandag ble 38 tunge kjøretøy kontrollert ved de to kontrollstasjonene. 24 av dem fikk pålegg for mangler, og 17 fikk kjøreforbud. Mandagens kontroll skiller seg ikke særlig ut fra andre dager i året, ifølge Grotterød.

– Over 60 prosent av de kontrollerte kjøretøyene fikk reaksjon. Er det på grunn av utvelgelsen til kontrollørene, eller er det et bilde av situasjonen på norske veier?

– Mannskapene hos meg er særdeles gode på å plukke ut kjøretøyene. Vi ønsker ikke å slippe inn noen som ikke har ting i orden, så vi følger med med argusøyne, sier kontorsjefen.

Statens vegvesen skriver at de gjennomfører kontrollene for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter. Dessuten skal kontrollørene bidra til å sikre konkurransevilkår i bransjen og arbeidsvilkår for yrkessjåførene.

SLITT: Stropper som skulle sikre 20 tonn med kabeltromler på et latvisk vogntog var defekte. Foto: Statens vegvesen

Blant de andre vogntogene som ble stanset, var et latvisk vogntog på Svinesund med 20 tonn kabeltromler, som enten ikke var sikret, eller sikret med defekte stropper.

Et bulgarsk vogntog fikk kjøreforbud ved Svinesund på grunn av sprukne bremseskiver.

FIKSET SELV: Dette ukrainske vogntoget, som ble stanset på Ørje, manglet bremse på en aksel og hadde varmegang i en annen aksel. Sjåføren forklarte at han hadde fikset det selv. Kjøretøyet fikk bruksforbud til forholdet var rettet. Foto: Statens vegvesen

Gardiner og kaffetrakter

Et ukrainsk vogntog ved Svinesund stanset med en manglende bremse og en aksel med varmegang. Dette vogntoget fikk bruksforbud til forholdet ble rettet.

Et latvisk og et litauisk vogntog på Ørje måtte fjerne skilt i frontruten med lys på. Sistnevnte hadde dessuten også gardiner, og manglende baklys på tilhengeren.

Kontorsjef Grotterød sier at det i utgangspunktet ikke er interiøret de reagerer på, men sikt og utsyn som er viktig for trafikksikkerheten.

– Disse sjåførene bor ofte i kjøretøyene i ukevis eller månedsvis. Det er deres hjem. Vi har stor respekt for sjåførene, men vi driver med trafikksikkerhet. Når vi finner gardiner, kaffetraktere og røde lys i fronten, må vi sette ned foten.

– Man kan godt pynte i hytta, men ikke i siktfeltet.