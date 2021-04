STIKK I ARMEN: Tonje Langnes (46) fårførste dose av Pfizer-vaksinen av legen Nithula Kandasamy. Foto: Javad Parsa, VG

Slik går det med vaksineringen i Oslo

SØNDRE NORDSTRAND (VG) 46-åringene Tonje og Gro er et stikk nærmere en normal hverdag.

Av Jenny-Linn Lohne og Javad Parsa (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det var veldig enkelt. Jeg kjente det ikke engang, sier Gro Attemalm (46).

Denne uken ble hun i likhet med andre i aldersgruppen 45–54 år kalt inn til vaksinering i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

I hovedstaden er det store forskjeller på hvor langt de ulike bydelene har kommet med vaksineringen. Skjevfordelingen til Oslo og til de verst berørte bydelene er beskrevet som veldig viktig for å bekjempe smitten nasjonalt.

Store forskjeller

I bydelene Alna, Søndre Nordstrand, Stovner, Bjerke og Grorud har vaksineringen kommet lengst. De er i gang med vaksineringen av de mellom 45 og 54 år. Alle disse bydelene ligger øst i Oslo – i tråd med skjevfordelingen av vaksiner innad i hovedstaden.

I motsatt ende befinner bydel Østensjø, Sagene, Nordstrand og Nordre Aker seg. Der vaksineres de mellom 65 og 74 år.

St. Hanshaugen og Ullern holder på med vaksinering av personer med underliggende sykdommer i alderen 18 til 64 år.

I bydel Vestre Aker jobber de med vaksinering av de mellom 45 til 64 år med underliggende sykdommer.

Da gjenstår bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og Frogner. De holder i hovedsak på med vaksinering av de mellom 55 og 64 år.

FORNØYD: Leder for vaksinasjonssenteret, Magnus Larsen er glad for at de har kommet så langt i bydelen. Han jobber før med smittesporing i bydelen. Foto: Javad Parsa, VG

– Det er et skritt i riktig retning, sier Attermalm etter at hun har fått vaksinestikket i armen. Første dose med Pfizer-vaksinen unnagjort.

– Jeg ble veldig overrasket da de ringte meg. Jeg hadde ikke sett for med at de kom til å ringe før sommeren, fortsetter hun.

300 om dagen

I dag setter de ansatte på vaksinasjonssenteret omkring 300 doser på innbyggerne i Søndre Nordstrand.

– Det går veldig bra. Vi får tak i mange. Det er noen som ikke får tak i, men de jobber vi med å nå med telefon, SMS og fastlege, sier leder for vaksinasjonssenteret i bydelen, Magnus Larsen, til VG.

Det er 5179 personer i aldersgruppen 45 til 54 år i bydelen. Han anslår at det vil ta dem omkring en måned å bli ferdig med denne aldersgruppen, før de beveger seg videre til de mellom 18 og 44 år.

VENTER: Gro Attermalm (46) må sitte og vente på vaksinasjonssenteret etter at hun har fått sin første dose. Foto: Javad Parsa, VG

At bydel Søndre Nordstrand ligger så bra an med vaksineringen, betyr at Tonje Langnes (46) står for tur denne dagen.

Første dose

Et stikk i armen av legen Nithula Kandasamy, så er hun ferdig med første dose.

– Jeg ble veldig overrasket da de ringte. Det er tidlig i rekken, men det er veldig fint, sier hun til VG.

Hun tror likevel ikke at det får veldig stor betydning for henne med det første.

– Det endrer ingenting. Man må fortsatt holde smittevernet, sier hun.