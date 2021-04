EØS SPLITTER DEM: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke gi Ap-leder Jonas Gahr Støre EØS-fred. Foto: Mattis Sandblad, VG

EØS-trøbbel for de rødgrønne: Slik vil Vedum utfordre Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre er urokkelig på at EØS-avtalen skal ligge til grunn for en eventuell rødgrønn regjering. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han vil utfordre to viktige deler av avtalen.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

I forbindelse med Aps-landsmøte sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at det var fire ting som måtte ligge til grunn for en rødgrønn regjering:

Nato-medlemskap, EØS-avtalen, handlingsregelen og en ansvarlig økonomisk politikk.

VG har spurt ham om det betyr at EØS-avtalen må ligge som en ikke forhandlingsbar bunnplanke i en rødgrønn regjering.

– Det er velkjent at for at Ap skal ta regjeringsansvar så skal EØS-avtalen ligge til grunn, sier Støre.

– Dere går ikke inn i regjering uten at EØS-avtalen ligger i bunnen?

– EØS-avtalen må ligge til grunn, svarer han.

– Acer-avtalen må sies opp

Problemet er at både Sp og SV er mot EØS-avtalen; de to partiene Støre ønsker å regjere med hvis det blir rødgrønt flertall etter høstens stortingsvalg.

Det kan gi et flertall av EØS-motstandere i regjeringen.

IKKE HELT ENIGE: Trygve Slagsvold Vedums Sp er mot EØS-avtalen, men han sier ikke at de vil kjempe i en rødgrønn regjering for å bytte den ut med en handelsavtale. Men han sier Norge må reforhandle to deler av den. Her sammen med Støre på Sakrisøy i Lofoten, i valgkampen i 2019. Foto: Mattis Sandblad, VG

Vedum svarer slik på Støre klare svar.

– Ap må ha sitt standpunkt og vi våre. Det er to hovedutfordringer med EØS-avtalen, som vi må forhandle med EU om, sier Vedum.

les også Brexit på norsk

– Det ene er Acer-avtalen, som må sies opp. Vi blir utfordret til å gi EU stadig mer makt over norsk energipolitikk, og det må stanses, sier han.

Acer er EUs energibyrå. Norge ble meldt inn i dette energisamarbeidet i 2018.

Les: 11 ting du må vite om Acer

– Høyere strømpris i Norge

– Du tror Norge kan dra til Brussel og fortelle dem at vi melder oss ut av Acer-avtalen?

– Den fjerde energimarkedspakken vil gi enda mer makt over vår energipolitikk til Acer. Den er ikke vedtatt av Stortinget. Det er på tide at vi forteller at norske forbrukere og industrien vår ikke er tjent med den avtalen. Acers mål er mest mulig lik strømpris i Europa, sier Vedum og sier hva han mener vil skje:

les også Det grønne håpet er europeisk

– I dag er det store prisforskjeller, blant annet var det litt over dobbelt så høy strømpris i Tyskland i gjennomsnitt i 2020. Hvis strømprisen skal utjevnes, vet vi hva det betyr: Det betyr høyere strømpriser for innbyggerne i Norge.

– Vi må si klart ifra til Brussel

Sp-lederen sier vi må stå opp mot Brussel og si at det er noe vi ikke finner oss i.

– Ja, vi må si klart ifra til Brussel om at vi vil ha nasjonal, folkevalgt kontroll over energipolitikken. Vi har et stort fortrinn gjennom grønn og ren vannkraft, som gir billigere strøm i Norge, både for innbyggerne, men ikke minst for industrien.

les også Slik blir Norge når Trygve får bestemme

Han sier det siste vil være et viktig konkurransefortrinn i årene fremover.

– Når vi nå skal bygge ny grønn industri, vil det kunne lokke internasjonale selskaper til Norge, nettopp fordi vår rene og rimelige strøm vil gi dem lavere energikostnader.

– Å si nei til Acer, er vel i realiteten å si nei til å videreføre EØS-avtalen?

– Nei, det var Høyre og Frp i regjering som selv valgte å overføre makt til Acer i 2018. Vi må begynne å bruke det handlingsrommet som ligger i våre avtaler med EU. Senterpartiet har gjort det i regjering før og det kommer vi til å gjenta hvis vi kommer i regjering, sier Vedum.

– Da sto vi opp mot Brussel

Han viser til perioden hvor han var landbruks- og matminister i Jens Stoltenbergs andre regjering i 2012 og 2013.

les også Nå vil de selge ut strømmen vår

– Da sto vi opp mot Brussel for å bedre tollvernet for norske landbruksprodukter og norsk næringsmiddelindustri. Den gangen var Støre utenriksminister og vi vant viktige seire. Det kan vi gjøre igjen, hvis vi ikke har så forsiktig tilnærming til Brussel. Ap bør lytte til Fellesforbundet i denne saken, som også er meget kritisk til Acer.

Vedums andre brøl til Brussel

Det er en sak til som Vedum vil fortelle Brussel om at de vil gjøre noe med.

– Vi må få kontroll over arbeidsinnvandringen til Norge. Vi trenger utenlandsk arbeidskraft, men når hele veksten i arbeidskraften i Norge, skyldes i hovedsak at det kommer lavinntekts-arbeidere fra Øst-Europa til Norge, da må vi som samfunn gjøre noe, sier han og skisserer opp problemet og hva han vil gjøre:

les også Aps Terje Aasland: – Vi fikk hindret økt strømregning

– Større og større andel av det norske arbeidsmarkedet har blitt lavinntektsgrupper. Over tid er ikke det bærekraftig. Norske arbeidere, håndverkere og folk i praktiske jobber, må ha en god lønn å leve av. Det er under press nå, og det skal vi gjøre noe med.

– Hvordan?

– Vi er ikke alene om å oppleve dette. Vi ser en økende bekymring i flere EU-land, blant annet i Danmark, som opplever mye av det samme som i Norge. Sammen med dem og andre land, skal vi greie å sette den utfordringen på dagsorden i Brussel.

Lysbakken: – Vi er også imot Acer

SV-leder Audun Lysbakken er langt på vei enig med Vedum.

– Vi er også imot Acer. Når Fellesforbundet har sagt at de vil ha en ordentlig utredningen av alternativene til EØS, så tror jeg Støre vil lytte til det.

les også Frps strømsjokk

Han sier også at det er på tide å brøle mot Brussel:

– Ja-siden har aldri vært villig til å bruke vetoretten i EØS-avtalen. Det mener jeg vi må gjøre. Behandlingen i Stortinget av EUs fjerde jernbanepakke kjempes nå om skal bli utsatt til etter stortingsvalget. Blir den vedtatt får høyresiden til en evighetsprivatisering av norsk jernbane.