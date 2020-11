KONTROLL: Helsebyråd i Oslo Robert Steen er bekymret for at hull i ordningen med karantenehotell kan føre til at smitten ikke går ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Oslos helsebyråd om karantenehotell: Bekymret for kontrollen på Gardermoen

Alle som kommer med fly til Norge skal sjekkes av politiet. Helsebyråd Robert Steen er redd for at det ikke alltid skjer.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen er selv blitt gjort oppmerksom på at passasjerer på et fly fra København ikke måtte gjennom en kontroll.

Passasjeren tok direkte kontakt med helsebyråden og hevdet at de omkring 50 personene om bord ikke ble møtt av grensepoliti.







«Jeg gikk rett fra flyet og ut av flyplassen uten å få vite noe om karantene eller covid-retningslinjer i Norge», skriver passasjeren som reiste gjennom Danmark fra et land i Asia.

Passasjeren skriver også at andre om bord på flyet deler samme opplevelse.

Det gjør helsebyråden bekymret.

HELSEBYRÅD: – Dersom for mange opplever å lande på Gardermoen uten kontroll, er jeg redd det vil ha en effekt på etterlevelsen av andre råd og tiltak, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen. Foto: Vidar Ruud

– I verste fall kan dette medføre at vi ikke får ned smitten i Oslo og at vi må forlenge tiltakene i julen, sier han.

Dersom mange kan gå rett ut av flyplassen uten ytterligere kontroll, er Steen redd for smittetallene i hovedstaden vil stige.

– Mange av dem som lander på Gardermoen skal innom Oslo, enten fordi de bor her, eller fordi de skal videre, sier han.

– Kan ikke ha store hull i systemet

Steen er tydelig på at alle som kommer med fly fra høyrisikoland må få god informasjon om hvilke regler som gjelder i Norge.

– Vi må tette disse hullene før det slår ut i smitte og ikke se tilbake på det senere for å finne ut at det var årsaken, sier han og fortsetter:

– Man må kontrollere den ordningen man har, om det er karantenehotell, krav om negative tester eller kontrollere at folk faktisk er i karantene.

I slutten av oktober slo regjeringen alarm om økt importsmitte og innførte strenge tiltak for personer som kommer til Norge fra røde land:

Det stilles krav om å fremlegge en negativ coronatest tatt mindre enn 72 timer før du kommer til Norge for personer som ikke er norske statsborgere eller har bostedsadresse i Norge. Du må altså dokumentere at du i løpet av dagene før du kommer til Norge har testet negativt.

I tillegg må alle som kommer fra røde land og ikke er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge, sjekke inn på karantenehotell i ti dager. Det er noen unntak fra regelen, blant annet for studenter og arbeidstakere der arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted, med enerom.

Steen peker på den sosiale nedstengingen byrådet har innført i Oslo.

– Det er et strengt regime vi har innført i Oslo, det strengeste siden mars. Jeg opplever at folk har forståelse for tiltakene og etterlever tiltakene. Men da kan vi ikke ha store hull i systemet vårt, sier Steen.

Han forteller at han er direkte bekymret for importsmitten som kan oppstå, men har også en indirekte bekymring:

– Dersom for mange opplever å lande på Gardermoen uten kontroll, er jeg redd det vil ha en effekt på etterlevelsen av andre råd og tiltak. At man kan tenke «hvis folk som lander på Gardermoen slipper kontroll, hvorfor må vi da leve med strenge tiltak», sier Steen.

Politiet: Kan ikke utelukke glipp

Politiadvokat Thor Larsen i Øst politidistrikt sier til VG at det ikke er meldt om avvik fredag, noe som vil si at alle fly, inkludert det fra København, skal ha blitt sjekket. Samtidig kan han ikke utelukke at det har skjedd en glipp.

– Det er mange fly som lander og mange personer. Og de som gjør denne jobben ute, gjør så godt de kan. Vi går ut i fra at alle fly skal kontrolleres. Men vi kan ikke med sikkerhet si at det ikke har skjedd. Det kan jo skje en feil, og det er uheldig.

Han legger til ta det er en klar bestilling på at alle fly skal kontrolleres og gå gjennom passkontroll og ha samtale med grensekontrollør.

– Tillitsbasert system

Etter 9. november har alle som kommer til Norge en plikt til å være på karantenehotell hvis du ikke faller inn under et av unntakene.

Larsen forteller at det ikke er dokumentasjonskrav i forskriften på hva man må fremlegge av bevis på at du er et av unntakene.

– Dette er i utgangspunktet tillitsbasert. Det er ikke satt noe krav til dokumentasjon i forskriften. Det vil være den enkelte polititjenestepersons vurdering om man for eksempel skal kontakte arbeidsgiver eller ikke for å sjekke om de har egnet karantenested til arbeidstaker.

Han sier at alle skal gjennom screening av pass, der det blant annet dukker opp på skjermen om man er bosatt i Norge.

– Det som er bekreftet fra grensekontrollen, er at man tar seg tid og gjør nødvendige undersøkelser, slik at man er trygg på at man tar en riktig beslutning.

Feil kan skje i riktig retning

VG har vært i kontakt med en norsk student som landet på Gardermoen søndag. Ifølge vedkommende, var det ingen som spurte om studentbevis og opplevde at politiet brukte skjønn med tanke på at de skulle i begravelse i Norge

Politiadvokaten bekrefter at det ikke nødvendigvis stilles krav om studentbevis:

– Regjeringen har kommet med presisering av karantenereglene hva gjelder studenter, at studenter kan gjennomføre karantenen hjemme. Det er nok ikke sånn at man i alle tilfeller blir avkrevd studentbevis. Vi gjør en vurdering av saken i den samtalen, om man skal ettergå opplysningene som gis eller om man kan legge det de sier til grunn.

– Utviser dere skjønn når personen forteller at han eller hun skal rekke en begravelse?

– Det kan jeg ikke svare helt konkret på. Med tanke på alle som blir kontrollert, vil feil kanskje kan feil skje, og kanskje man feiler i riktig retning heller en feil.

Disse slipper karantenehotell Du slipper å sjekke inn på karantenehotell dersom du: Er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge. I så fall kan du oppholde deg i din egen bolig eller på annet egnet oppholdssted, for eksempel på hytta.

Kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden

Er asylsøker eller overføringsflyktning. For disse gruppene finnes egne ordninger

Kan dokumentere at du i de løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19

Kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Det samme gjelder for dem som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet

Har blitt invitert av norske statlige myndigheter av utenrikspolitisk viktige grunner Vis mer

Publisert: 29.11.20 kl. 23:21