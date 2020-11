STØTTE: Flere titalls fremmøtte viser sin støtte til Mustafa Hasan på en markering utenfor Stortinget søndag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Støttemarkering for 18-årige Mustafa Hasan: − Han er like norsk som meg

Utvisningen av videregåendeeleven Mustafa Hasan har vakt mye oppmerksomhet. Søndag fant en støttemarkering sted, mens pengene i en innsamlingsaksjon fortsetter å renne inn.

Søndag fant en støttemarkering for 18-årige Mustafa Hasan sted på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo.

Omkring 100 personer møtte opp for å vise sin støtte for Hasan. De bærer skilt med emneknagger som «rettferdighetformustafa».

Personene til stede motsetter seg utvisningen av Hasan, som etter 13 år i Norge nylig fikk et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE): Han får ikke lenger bli i landet han har bodd i siden han var seks år.

– Du er en askerborger, sier ordfører i Asker Lene Conradi (H) til Hasan i sin appell.

– Det handler om en gutt som har vokst opp i Asker og har vært i vår omsorg. Regelverket slår ut på en måte som er helt utilsiktet og får store konsekvenser, utdyper hun til VG.

Hun har et ønske om at regelverket skal praktiserer på en human og menneskelig måte og mener vedtaket strider mot det.

– Når du har hatt oppveksten din i Norge, og det er alt du kjenner, må han få oppholdstillaltelse og få lov til å bli, sier hun.

Ordføreren har bedt UNE vurdere saken på nytt.

– Vi står opp for hans sak og er veldig tydelig på det.

RAPPET: Hasan drømmer om å bli artist og fremførte en låt foran de fremmøte søndag. – Jeg er mindre verdt, og blir sett på som statsløs av alle land, sa han blant annet. Foto: MATTIS SANDBLAD

Hasan selv holdt også et innlegg på markeringen:

– Jeg vil bare at alle skal se rundt seg i to minutter. Veldig mange av dere kjenner meg ikke, men dere stiller likevel opp for å støtte denne saken. Det er dette som er Norge for meg, sier han.

Oppholdstillatelse ble omgjort

Bakgrunnen for utvisningen er at hans mor oppga feil nasjonalitet da hun kom til Norge med Hasan og fire andre mindreårige sønner for 13 år siden. Etter at moren ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter, ble hun selv jordansk statsborger, selv om hun er født og oppvokst i Palestina.

Familien fikk først midlertidig opphold, men dette ble omgjort da utlendingsmyndighetene fant ut at moren hadde oppgitt feilaktig informasjon på søknaden.

Nå har Hasan fylt 18 år, og regnes derfor som voksen. 7. desember er satt som utreisefrist for Hasan.

VIL BLI: Mustafa Hasan kjenner nærmest ikke til kulturen eller språket i Jordan, hvor han sendes. Helst vil han bli i Norge. Foto: Xueqi Pang

– Jeg gråter

Sigrid Heiberg i MDG mener vedtaket er en skam for Norge.

– Det er ikke alltid rett om det er lov. Utkastingen av Mustafa Hasan er en skam. Dette er ren symbolpolitikk. Det er uverdig. Han er like norsk som meg, sier hun.

558 personer var påmeldt dagens arrangement. For å hindre smittespredning, satte arrangørene en grense på 200 deltagere. Resten av de påmeldte kunne følge arrangementet digitalt.

Josefine Torgersen er en nær venninne av Hasan og holder også appell utenfor Stortinget.

– Jeg gråter når jeg tenker på om jeg skulle savne min lillebror på måten som Mustafa og Abdel savner sin lillesøster, sier hun og fortsetter:

– Hvordan kan noen mene at saken er noe annerledes bare fordi han har fylt 18 år? De skal jage Mustafa bort fra dem som er glad i ham. Vennene hans er familien hans. Helt ærlig, Norge, hva er det som skjer?

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Pål Nesse understreker til at det er ingen skam å snu.

Startet innsamlingsaksjon

Saken har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier, og flere viser sin støtte på forskjellige måter.

Gjennom en innsamlingsaksjon har støttegruppen til Hasan, ledet av Julia Lysgaard Shirazi, i skrivende stund samlet inn 525.540 kroner for å hjelpe Hasan. Det er 25 540 kroner mer enn målet.

– Dette må stoppes. Det kan ikke skje, sier hun til VG under markeringen.

Hun forteller at hun ikke er overrasket over støtten Hasan får, men veldig glad.

– Jeg tror ikke det norske folk står inne for det som skjer med ham nå. Folket ønsker ikke at dette skal skje med unge personer som har vært her hele livet sitt, sier hun og fortsetter:

– Jeg vet hvor mye det betyr for Mustafa.

KOMPIS: Tobias Januszczak (18) (andre fra venstre) beskriver Hasan som et av de mest omtenksomme menneskene han har i livet sitt. Også Abdi Farah (28) (fra venstre), Leonardo Ferrando (27) og Geedo (16) er til stede når Hasan møter VG. Foto: Xueqi Pang

VG har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet med spørsmål om saken til justisminister Monica Mæland.

«Departementet eller regjeringen kan dessverre ikke uttale seg om enkeltsaker. Vi må derfor henvise deg til utlendingsmyndighetene», skriver departementet i en e-post.

UNE: – Grundig vurdert

Tidligere denne uken skrev avdelingsleder Terje Østraat i UNE til VG at Hasans sak og hans tilknytning til Norge har blitt grundig vurdert flere ganger opp gjennom årene.

– Hans sak har også vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der UNE fikk medhold, skriver Østraat i e-posten.

UNE opplyser at de er enige i at Hasan har en sterk tilknytning til Norge, men de må veie dette opp mot innvandringsregulerende hensyn.

– Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven.

Østraat skriver at da UNE tok stilling til Hasans sak første gang, før saken ble brakt inn for domstolen, var han et barn. I det siste vedtaket fra nå i november, er han blitt vurdert som en voksen fordi han nå er over 18 år

– På generelt grunnlag, så skal det mye til for å få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Reglene er slik at tilknytning til Norge og sterke menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det skal mindre til for at et barn får opphold på humanitært grunnlag, enn en voksen.

Publisert: 29.11.20 kl. 15:38

