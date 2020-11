FREMMER KUTT-KRAV: Utenfor Frp-landsmøtet i 2018 demonstrerte NNN-leder Anne Berit Aker Hansen mot avgiftsøkning på sukker. Nå håper hun at Frp får gjennomslag hos regjeringen for avgiftskutt. Foto: Heiko Junge / NTB

LO-topp kritiserer Ap og Sp: Tafatte i kampen mot grensehandel

LOs medlemmer i matindustrien er enige med Frp i kravet om kutt i avgifter som fremmer grensehandel. Anne Berit Aker Hansen, leder i LO-forbundet NNN, sier at de rødgrønne partiene har vært tafatte.

– I hele matindustrien rapporterer de om økt aktivitet mens grensene har vært stengt, og det samme hører vi fra butikkene. Nå når vi vet mer om det enorme omfanget av grensehandelen, er det avgjørende å gjøre noe med disse avgiftene, sier Hansen til VG.

NNN, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, organiserer 18 000 ansatte i næringsmiddelindustrien.

Rødgrønn kritikk

Forbundsleder Anne Berit Anker Hansen sier at hun stiller seg fullt ut bak kravet fra NHO om avgiftskutt, og håper at Frp får gjennomslag for dette i forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF:

– Jeg har oppfattet de rødgrønne partiene som tafatte i denne saken. Ap har foreslått en liten reduksjon i taxfreekvoten, mens Sp foreslår bare et generelt kutt i momsen på mat. Jeg synes ikke det monner nok til å få ned grensehandelen, sier Hansen.

– Hvilke avgifter er viktigst å kutte?

– Vi har vært mest opptatt av avgiftene på sukker- og sjokoladevarer, og på alkoholfri drikke. Men det er ingen tvil om at tobakk og alkohol er svært viktige lokkevarer på den andre siden av grensen. Jeg har forståelse for helse-argumentene mot kutt, men hverken alkohol eller tobakk er sunnere å nyte selv om det er kjøpt i Sverige. Det konsumeres jo i Norge, sier NNN-lederen.

Syv tapte år

Men samtidig som hun nå heier på Frp, minner hun om at Frp-leder Siv Jensen var finansminister i syv år og var med på å øke disse avgiftene i budsjettforliket for 2018.

I mai 2020 ble imidlertid de samme flertallspartiene enige om å kutte avgiftene tilbake til gammelt nivå.

– Det er bra at Frp reiser kravet nå, men de må også ta ansvar for syv tapte år uten avgiftskutt, sier Anne Berit Aker Hansen.

Fortsatt ikke enige

Forhandlingene om statsbudsjettet mellom regjeringspartienes ledere og Frp-leder Siv Jensen fortsatte torsdag formiddag, og nå ryker Stortingets frister for ordinær behandling fordi de ikke er blitt enige.

– Det er viktig for oss at reduksjonene i avgifter på typiske grensehandelsutsatte varer blir store nok til at det monner, sa Jensen da hun kom ut fra Statsministerens kontor etter møtet.

Ap: Foreslår utredning

Men hverken Ap eller Sp vil ha sittende på seg kritikken fra LO-forbundslederen om at de har vært tafatte:

– Vi er veldig opptatt av å gjøre noe for å redusere grensehandelen, sier Terje Aasland, Aps fraksjonsleder i Stortingets næringskomité.

– Arbeiderpartiet foreslår nå i Stortinget å få en total gjennomgang av grensehandelen. Vi ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraft, sier Aasland til VG.

– Men det er ingen slike forslag i Aps budsjettforslag?

– Vi foreslår å redusere taxfreekvoten noe. Det vil slå positivt ut. Men vi ønsker en kunnskapsbasert tilnærming og ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget, sier Aasland.

Sp: kutter i matmoms

Sp la fram sitt budsjettopplegg torsdag, og foreslår å redusere momssatsen på all mat fra 15 til 12 prosent. Finanspolitisk talsmann i Sp, Sigbjørn Gjelsvik mener det er et formidabelt grensehandel-grep:

– Man må ikke undervurdere betydningen for grensehandelen av et avgiftskutt på 2,8 milliarder kroner neste år, sier Gjelsvik til VG.

– Vi reduserer matmomsen til svensk nivå, for vi vet at folk gjerne også kjøper frukt, brød og kjøttvarer i nabolandet, og ikke bare brus og godteri og snus, sier Gjelsvik til VG.

Kreftforeningen advarer

Men Kreftforeningen går nå ut og advarer regjeringen og Frp mot å redusere særavgiftene på tobakk, alkohol og sukker, og mener at det er et hardt slag mot folkehelsen og arbeidet med å forebygge kreft.

– Vi forstår at regjeringen er bekymret for norske arbeidsplasser, men vi trenger ikke å velge mellom arbeidsplasser og folkehelse. I stedet for å senke avgiftene kan man redusere kvotene for grensehandel, skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en e-post til VG.

Publisert: 27.11.20 kl. 07:53