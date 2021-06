AVFALLSCONTAINERE: Tre slike containere falt av en lastebil i fart. Foto: Trond R Teigen

Containere falt av lastebil på E18: − Jeg måtte kjøre slalom mellom flygende conteinere

For høy last på en lastebil første til at tre containere falt av i en 110-kilometer i timen-sone på E18. En bilist som lå bak sier det var like før han fikk en av dem i frontruten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sør-Øst politidistrikt meldte 11.30 torsdag at de hadde fått melding om tre containere som lå på E18 ved Tassebekkrysset.

Klokken 12.19 oppga politiet at det var snakk om en lastebil som har hatt for høy last og at denne hadde slått i taket på tunnelen og tre avfallscontainere hadde falt av.

– Vi ble nedringt med nødtelefoner fra folk som kom over dette, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til VG.

– Dette skal normalt ikke skje. Det er ganske utrolig må jeg si at det har gått så bra - om man kommer i 110 kilometer og en container detter av en lastebil, sier han.

Kim Fekjær lå bak lastebilen og forteller til VG:

– Jeg kjørte rett bak lastebilen som hadde containerne på lasteplanet. Den var for høy for broen, så tre av containerne spratt av, sier han og fortsetter:

– Jeg måtte kjøre slalom mellom de flygende containerne, og det var like før en av dem gikk i ruten på bilen.

Vegtrafikksentralen sør melder at E18 Tassebekk Miljøtunnel har nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen og ett felt stengt på grunn av uhellet.

– Politiet snakker med sjåføren på stedet for å finne ut hva som er skjedd, sier operasjonsleder Gunnerød i 12.30-tiden.

Klokken 12.29 tvitrer politiet at E18 blir sperret for en tid på grunn av skader på tunnelen. Det er uvisst hvor lenge.

Politiet har tatt beslag i førerkortet til føreren og sak opprettes.