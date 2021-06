Søstre på Utøya For ti år siden lå Cathrine hardt skadet på Ullevål sykehus og fikk vite at lillesøsteren var drept i angrepet hun selv så vidt overlevde. Ingvild Vik Av Publisert 25. juni, kl. 11:29 Janne Møller-Hansen Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

På håndleddet tatoverte hun «Fighter» i tykke, mørke bokstaver kort tid etter terrordagen i 2011. – Det var ingen som sa nei til meg på den tiden. Og jeg var jo en fighter – jeg hadde jo overlevd. Janne Møller-Hansen Neste side (3) Forrige side (1)

Nå kommer boken om søstrene. Hør Cathrine lese et utdrag her. Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Cathrine overlevde terrorangrepet – det gjorde ikke lillesøsteren

MISTET SØSTEREN: Cathrine lå hardt skadet på sykehus da hun fikk vite at lillesøsteren Elisabeth var drept i angrepet hun selv hadde overlevd. Foto: Janne Møller-Hansen

Søstrene Cathrine (17) og Elisabeth (16) reiste sammen til sommerleir på Utøya i 2011. Bare en av dem kom tilbake i live. Nå kommer boken som forteller søstrenes historie.

Publisert: Nå nettopp

– Det er bare ett år mellom meg og Elisabeth. Vi er nesten vokst opp som tvillinger, vi hadde like klær og fikk de samme tingene, forteller Cathrine Trønnes Lie når VG møter henne i Bjørvika i Oslo i juni 2021.

I dag er hun 27 år gammel, bor i hjembyen Halden og jobber på en ungdomsklubb. Veien fra sykesengen til dit hun er i dag har ikke vært enkel.

Følte seg mislykket

Denne uken kommer boken «Søstre», skrevet av Mariangela Di Fiore. Den forteller historien om hvordan søstrene Cathrine og Elisabeth endte på Utøya i 2011, om de fine dagene før den mørke fredagen – og hva som skjedde da skuddene begynte å hagle rundt dem. Om en familie i sorg og en søster som stablet seg på beina for å holde tale i lillesøsterens begravelse.

Cathrine vitnet i rettssaken mot terroristen i 2012. Les hennes egen beskrivelser fra Utøya her.

TETT I ALDER: Elisabeth (t.v.) var bare ett år yngre enn storesøster Cathrine. Elisabeth ble drept på Utøya da hun var 16 år gammel. Foto: Ylva Nyborg Berger / privat

Like stor plass har historien om alt som skjedde etterpå fått.

– Jeg ville fortelle om veien jeg har gått – fra nesten ikke å orke å leve til å finne styrke i å prøve å bli bedre. Jeg vil vise at hvis du ikke føler at du får det til, så går det an å prøve noe annet. Det finnes alltid noe som funker, man må bare finne ut hva det er, sier Cathrine til VG.

I flere år følte hun at «alle andre» klarte seg så mye bedre enn henne. Cathrine opplevde at folk rundt henne lettere greide å legge det som hadde skjedd bak seg. Selv måtte hun gi opp forsøket på å fullføre siste året på videregående.

TUNGE TANKER: I mange år følte Cathrine at hun var mislykket, og at alle andre klarte seg bedre enn henne etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jeg følte meg mislykket, og tenkte at det ikke var jeg som skulle vært her. Jeg fikk jo ikke til noen ting, sier hun, og legger til:

– Livet jeg hadde fått nå, var ikke til noen nytte. Hva skulle jeg gjøre med det? Jeg kom aldri til å klare å komme meg ut i verden igjen.

I vår publiserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en studie på overlevende etter terroren på Utøya og foreldrene deres. Den viser at over en av tre overlevende fortsatt sliter med posttraumatiske stressymptomer.

Cathrine tenkte at det var Elisabeth som skulle overlevd. Hun hadde fremtidsplanene klare. Hun hadde taklet dette bedre.

Les mer om funnene i Utøya-studien til NKVTS her:

Dette viser Utøya-studien til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): En tredel av dem som overlevde terroren på Utøya oppga omtrent 8,5 år etterpå at de sliter med symptomer tilsvarende, eller på grensen til, PTSD.

Nesten halvparten var mye plaget av angst og depresjonssymptomer.

En like stor andel hadde betydelige og langvarige søvnvansker. En tredel hadde kroniske muskelskjelettsmerter, og omtrent en tredel betydelig hodepine.

20 prosent av foreldrene oppga at de fortsatt hadde mange eller svært mange posttraumatiske stressreaksjoner.

Omtrent en tredel av dem som overlevde terroren og en av ti foreldre hadde behov for nye hjelpetiltak eller forsterkning av eksisterende tiltak.

80 prosent av dem som var på Utøya var fullt eller delvis sysselsatt i jobb eller studier, mens 20 prosent mottok arbeidsledighetstrygd, uføretrygd eller andre støtteordninger.

Av dem som var på Utøya under terroren har en tredel opplevd at hatefulle ytringer eller trusler har blitt rettet mot dem. Tre fjerdedeler setter de hatefulle ytringene i sammenheng med at de var på Utøya 22. juli 2011.

Mellom 85 og 90 prosent oppga at de får nesten så mye eller så mye kjærlighet, omsorg, støtte, råd og hjelp som de ønsker seg.

Studien ble gjennomført i fire omganger mellom 2011 og 2020. Samlet sett har 398 (79 prosent) av de 502 som var på sommerleiren under terroren deltatt en eller flere ganger i studien. Tekst: NTB Vis mer

NI ÅR: Cathrine og forfatter Mariangela Di Fiore begynte å jobbe med boken «Søstre» i 2012, men prosjektet ble lagt på is året etter. Først i fjor sommer tok de opp arbeidet igjen. Nå er boken i butikkhyllene. Foto: Irene Sandved Lunde

Gjennombruddet

Nå tenker 27-åringen annerledes på det.

– Jeg har funnet min mening i at jeg skulle bli sterk nok til å fortelle hva jeg har opplevd, slik at jeg kan hjelpe andre som står i de samme følelsene som jeg har stått i, sier Cathrine.

I boken beskriver Cathrine et vendepunkt i 2018. Sammen med moren gikk hun på et kurs i coaching og selvutvikling. Etter årevis i behandling hos psykologer og psykiatere, opplevde Cathrine endelig et gjennombrudd.

– For å bli en god coach må du stå trygt i deg selv, sier Cathrine.

Hun mener at coachingen hjalp henne å se fremover istedenfor å dvele ved fortiden.

– Du må bli stilt noen spørsmål som gjør at du finner svarene i deg selv. Du sitter alltid med svarene, du trenger bare at noen drar dem ut av deg.

OPPTUR: For Cathrine ble coaching og selvutvikling et vendepunkt etter år i behandling hos psykologer og psykiatere. Foto: Janne Møller-Hansen

I 2019 begynte Cathrine som frivillig ved en ungdomsklubb, etter flere år utenfor skole- og arbeidsliv. I dag jobber hun fast 40 prosent ved samme klubb.

– Det var første steg ut av boblen min, sier hun.

Tre søstre

«Søstre» handler ikke bare om Elisabeth og Cathrine, men også om attpåklatten Victoria. I 2011 var hun syv år gammel. I dag er hun nesten voksen.

– I årene som har gått har det vært så mye fokus på Elisabeth og meg, men Victoria har også en stor rolle. Hun var også en søster, sier Cathrine.

Hun forteller at det tok flere år før hun ble klar over Victorias plass i historien.

MED TIL UTØYA: Minstesøster Victoria har flere ganger vært med storesøsteren på minnemarkeringer på Utøya de siste årene. Foto: Irene Sandved Lunde

– Victoria var med på en markering på Utøya for noen år siden. Da vi gikk rundt på Kjærlighetsstien sa hun: «Jeg husker den dagen så godt». Det overrasket meg at hun husket så mye, men jeg hadde aldri spurt henne om det.

I dag har søstrene et nært forhold. De snakker om Elisabeth når de føler for det, og Victoria har flere ganger vært med til Utøya.

Minner om Elisabeth

Cathrine sier at hun prøver å ikke tenke så mye på den kommende tiårsmarkeringen.

– Jeg syns årene har gått kjempefort, og jeg syns det har gått kjempesakte.

Hun håper å kunne reise til Utøya på minnemarkering også i år.

Se Cathrines bilder fra turen til Utøya med Victoria i 2019:

forrige







fullskjerm neste

– Hvordan syns du det er å være der nå?

– Jeg syns egentlig det er veldig fint. Men jeg føler jo ikke at Elisabeth er på Utøya, og det er ikke kun for henne jeg reiser dit. Jeg overlevde jo den dagen, så det er også for min egen del. Men det er noe med å være inne i kafébygget og vite at det var der hun var sist.

Storesøsteren tenker ofte på lillesøsteren som ble drept på Utøya.

– Elisabeth går gjennom tankene mine støtt og stadig – ubevisst og bevisst. Jeg føler at hun fortsatt er med meg.

Nå er den yngste av de tre søstrene et par år eldre enn Elisabeth var da hun døde, og Cathrine forteller at hun ofte kan gjøre eller si ting som får henne til å tenke på Elisabeth.

NÆRE SØSTRE: I boken forteller Cathrine om det nære forholdet til den ni år yngre lillesøsteren Victoria. Foto: Janne Møller-Hansen

– Det er både irriterende og morsomme fakter, sier hun, og legger til:

– De sier at man husker de gode tingene når man mister noen, men jeg husker også de dårlige, selv om det er sånt jeg kan le av nå. For eksempel hører jeg tydeligst stemmen hennes når hun var sint eller irritert på meg. Selv om vi var gode venninner så var vi fortsatt søsken som kranglet.