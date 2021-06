Solformørkelsen skjer i dag

I dag formørkes inntil halve solen her i Norge. I Oslo starter dette astronomiske fenomenet klokken 11.31, i Bergen 11.23, i Trondheim 11.32 og i Hammerfest – som får størst formørkelse på fastlandet – er starttiden 11.48.

Av Stella Bugge

Jo lenger nord du befinner deg, jo bedre ser du dette astronomiske fenomenet. Aller best blir det på Svalbard, i Longyearbyen blir 71 prosent av solen «borte».

Men husk å beskytte øynene!

– Solformørkelse skjer når tre kloder i universet står på rett linje og månen er i midten. Det er et skyggefenomen, sa Steinar Thorvaldsen, professor i informatikk ved Universitetet i Tromsø (UiT), til VG i forrige uke.

Universitetet i Tromsø omtaler begivenheten i en større artikkel og skal strømme solformørkelsen slik at man kan se den på den nettet.

Men denne solformørkelsen blir ikke like stor som den vi opplevde i Norge for seks år siden. I 2015 forsvant nemlig 95 prosent av solen i Tromsø, nå forsvinner 51 prosent. I Hammerfest forsvinner 53 prosent denne torsdagen, i Trondheim 39 og i Oslo 31 prosent. Så jo lenger nord du er, jo mørkere blir det.

Les lenger ned i saken hvilke klokkeslett du kan se formørkelsen best.

– Hvor ofte skjer dette fenomenet?

– Mellom to og fem ganger per år når du regner hele kloden under ett. I Norge var det en bra formørkelse for seks år siden, og så kommer det en nå og en i 2025 og en i 2026, sier Thorvaldsen.

Også den 25. oktober neste år vil man kunne se solformørkelse i Norge.

FULL SOLFORMØRKELSE: Solformørkelse inntreffer når månen kommer mellom jorden og solen og helt eller delvis skygger for solen. Her fra den totale solformørkelsen i USA i 2017. Foto: KARL THORVALDSEN

Pass på øynene!

Thorvaldsen advarer mot å se på solformørkelsen uten å bruke solformørkelsesbriller som man blant annet kan få kjøpt hos optiker. Dette for å beskytte synet.

– Barn må se sammen med voksne. Naturfaglærere bør kunne tilrettelegge for en spennende naturfagtime utendørs hvis været er bra, sier Thorvaldsen som også er aktiv i Tromsø astronomiforening.

– Canada og Grønland kommer til å ha mye formørkelse, der blir den såkalt ringformet – at månen passer gjennom sentrum solen slik at bare en ring vises, forklarer Thorvaldsen og legger til at fenomenet kommer til å strømmes fra begge land, forutsatt at det blir klarvær.

– Presisjon i særklasse

– Hva trodde folk i gamle dager om dette fenomenet?

– De visste ikke hva det var og tok det som et farlig tegn på at de var på ville veier. Det var et historisk slag som stoppet da det ble solformørkelse, og det har avblåst kriger i gamle dager da folk trodde de fikk et vink fra oven om å roe ned, sier Thorvaldsen.

Han forteller at de vet akkurat når solformørkelsen begynner, når den når sitt maksimum og når det hele er over.

– Dette kan vi regne ut på sekundet, vi har full kontroll på solsystemet. Jeg regner ikke med at det skjer noe uventet – her er det presisjon i særklasse, sier Thorvaldsen.

Sjekk tidene her

I Oslo starter solformørkelsen torsdag den 10. juni klokken 11.31, når maksimum klokken 12.43 og slutter 1357.

I Bergen er tidene 11.23, 12.36 og 13.51.

I Trondheim er tidene 11.32, 12.46 og 14.02.

I Hammerfest, som får størst formørkelse i Fastlands-Norge, er tidene 11.48, 13.03 og 14.17.

Derfor er solformørkelsen så spesiell.