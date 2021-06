FUNN: Farmasøyt Mari Nguyen setter vaksinen på Daniel Cortazar. Nguyen jobber egentlig på apoteket i bygget, men tok etasjene opp da Reiseklinikken fortalte om den enorme pågangen. Eier Gunnar Hasle kaller henne et funn: – Det har reddet hele dagen for meg. Foto: Line Fausko

Han er en av de første i Norge som får Johnson & Johnson

Spanske Daniel Cortazar bor i Norge og tar Johnson & Johnson-vaksinen for å kunne besøke sin syke far i hjemlandet. Nå er han fullt beskyttet.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Planen er å vente med å reise til minst en uke etter at han er vaksinert. Så det er mange ting som må på plass. Men jeg vil bare ha friheten til å kunne si: Nå vil jeg reise for å besøke ham, sier 50-åringen til VG.

Fra tirsdag åpnet regjeringen for at folk kan ta Johnson & Johnson-vaksinen gratis og frivillig – hvis en lege mener de oppfyller visse kriterier.

Før Cortazar fant veien til Gunnar Hasles reiseklinikk, som tirsdag formiddag ble ringt ned, hadde han prøvd å finne villige leger flere steder:

– Jeg ringte fastlegen og han sa «nei, det kan jeg ikke hjelpe deg med». Jeg sjekket Volvat og Dr Dropin, som sa nei. Det var ikke så lett å finne et sted du kan få den, det var en liten jobb.

Telefon-kok

FULLT KJØR: Det virket som det ble stille på telefonen en periode da VG var innom Reiseklinikken. Men det var bare telefonsvareren som var satt på ved en feil. Foto: Line Fausko

Og kanskje derfor koker det inne på reiseklinikken, som er blant få som ønsker de som oppfyller kriteriene velkommen: Eier og lege Gunnar Hasle flyr fra pasient til telefonen i full fart: «Very strict government criteria!» utroper han til den ene innringeren, mens han til neste beklager at han må avvise en som vil til Syden.

Johnson & Johnson er vaksinen FHI ikke vil at folk skal ta og som er skrotet fra det norske vaksinasjonsprogrammet.

Legeforeningen har vært sterkt kritiske til at regjeringen åpner for denne vaksinen i Norge. Dr. Dropin vil ikke være med på ordningen. På motsatt side av debatten finner du folk som mener de må få ta den om de vil, som en lærer VG møtte tidligere i juni.

Ringer fra hele Norge

På reiseklinikken dukker det opp kunder hvert tiende minutt. De fleste VG prater med, tar vaksinen for å dra på en nødvendig arbeidsreise til utlandet – en av dem skal installere teknologi på en fiskebåt i Russland. En annen jobber med innovasjon og skal reise til både Tyskland og Kina de neste månedene.

Hasle sier han må avvise rundt 70-80 prosent av alle håpefulle som ringer inn.

VG har fått henvendelser fra en rekke personer som ønsker å ta Johnson & Johnson-vaksinen, men som ikke klarer å finne en lege som vil gi den. Mange oppgir at de har forsøkt å ringe et titalls leger, uten hell.

Tidligere på tirsdag skrev VG om Beata Harsvik (43), som i flere dager har lett etter en lege som kan vurdere å gi henne vaksinen, slik at hun kan besøke familien i Polen.

Ifølge Hasle ringer det folk fra hele landet - blant annet en fra Vestlandet som flyr over for å få vaksinen hos ham.

Før Cortazar får vaksinen, må han skrive under på et skjema. På vaksinasjonsrommet viser han frem ID, og det opplyses om de vanlige bivirkningene etter vaksinen.

Blodproppene informeres om på denne måten: Det er noen ting han må være oppmerksom på innen tre uker, men det får han et skriv om etterpå.

Hasle sier han ikke har sett veilederen som ble informert om, men at han er sikker på at han sier de riktige tingene som erfaren lege.

Vil unngå karantene

Cortazar har nettopp begynt i ny jobb som grafisk designer, og sier han ikke vil risikere karantenehotell med tre barn hjemme.

Han bor i Asker og sier han har ventet lenge på vaksinen:

– Så man mister litt tålmodighet. At pappa ble syk, var triggeren.

– Er du redd for blodpropp?

– Egentlig ikke. Vaksinen er godkjent i EU, i USA er den mye brukt, så jeg er ikke bekymret for det, sier han, og legger til at en risiko på 1/100.000 er noe han er villig til å akseptere.

Dette er kriteriene Regjeringen har åpnet for vaksinen i Norge, men du må få den av en lege. Helsedirektoratet mener den kan være aktuell i følgende situasjoner: Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytten av Johnson & Johnson-vaksinen er større enn risikoen

Helt unntaksvis kan det tenkes at Johnson & Johnson-vaksinen kan vurderes for personer som oppholder seg i Norge. Det vil trolig kun være aktuelt dersom vedkommende har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, at det truer liv og helse.

Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære coronavaksinasjonsprogram. Les hele listen på helsenorge.no. Vis mer

900 per stikk

Gunnar Hasle har i mange år livnært seg på å sette vaksiner til folk som skal til tropiske strøk. Det har det blitt lite av det siste året:

– Jeg har gått på Nav og tapt en million. Så det er godt å sette i gang igjen, sier Hasle, som selv ville tatt vaksinen hvis han hadde fått tilbud om den før en annen.

Derfor kommer det godt med at han ser ut til å tjene 900 kroner per stikk. På tirsdag hadde han 21 kunder, som utgjør rundt 19.000 for et dags arbeid.

Ute på kontorværelset er Hasle der vi forlot ham: På tråden med en vaksinelysten innringer.

På vei ut, roper han etter VG:

– Hvis du kjenner noen som er pensjonert sykepleier, kan de jo ringe meg!