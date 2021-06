Støres løfte til norsk ungdom: Dette er det første en Ap-regjering skal gripe fatt i

1. Tidlig innsats, tettere oppfølging og mer praktisk læring.

– Ansette flere lærere og stanse veksten i ufaglærte lærere i skolen slik at det

blir flere lærere med mer tid til å gi hjelp til elever som sliter og som

trenger tett oppfølging.

– Innføre en lese-skrive-regne-garanti og sikre at innsatsen for å hindre

frafall i skolen starter så tidlig som mulig.

– Sørge for mer praktisk læring i skolen for å øke læringen og redusere

frafallet blant elever som sliter med kun teoretiske læringsmetoder.

2. Dugnad for å sørge for læreplass til alle.

– I løpet av stortingsperioden innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle

elever som er kvalifisert, får læreplass og si nei til høyresidens forslag om å

la elevene gå i lære på skolen i stedet for i en lærebedrift.

– Stille strengere krav til læreplasser i statlige virksomheter, jobbe for at alle

kommuner tilbyr minst tre lærlingplasser per 1000 innbyggere, og stille

krav om lærlinger ved alle offentlige innkjøp.

– Sørge for at praksisbrev og lærekandidatordningen tas i bruk over hele

landet for at flere skal få en bedre tilpasset mulighet til å fullføre

yrkesfaglig utdanning.

3. Krafttak for å hjelpe unge som sliter med psykiske utfordringer

– Styrke skolehelsetjenesten.

– Prioritere de unge innen psykisk helsevern og sørge for tilgjengelig psykisk

helsehjelp og lavterskeltjenester uten krav om henvisning i alle kommuner.

– Få på plass et mer forpliktende samarbeid mellom bostedskommunen og den videregående skolen slik at ungdom som sliter med å mestre skolehverdagen møter bedre koordinert hjelp fra skolen, hjemkommunen, NAV og helseapparatet.

4. Et NAV med mer tid og ressurser

– NAV mangler i dag ansatte og ressurser til å hjelpe unge. Vi vil sørge for at NAV/Oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som

står utenfor jobb, utdanning og arbeidstrening. I dag har

Oppfølgingstjenesten har bare ansvaret opp til 21 år.

– Sørge for at NAV er mer til stede på skolene og bidrar til tettere samarbeid

mellom skoler og arbeidsliv, samt synliggjøre jobbmuligheter i det lokalt

arbeidsmarkedet.

5. Tettere oppfølging fra NAV slik at flere kommer i jobb eller inn i fagopplæring.

– Styrke NAV permanent med flere ungdomsveiledere slik at det blir færre

brukere per ansatt som dermed kan gi tettere individuell oppfølging.

– Øke bruken av opplæring, særlig den som gir fagbrev arbeidslivet trenger.

– Øke bruken av lønnstilskudd og sørge for at Nav prioriterer avtaler med

bedrifter som uttrykker et klart mål om at personer på lønnstilskudd skal bli

fast ansatt. Satse på kvalifiseringsprogrammet, og innføre rett til meningsfylt

aktivitet som kvalifiserer for arbeid for alle sosialhjelpsmottagere opp til 30 år.

6. Jobbgaranti for nye mottagere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

– Innføre en aktivitetsreform for nye mottagere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd slik at de som kan jobbe, gis en jobbgaranti som sikrer reell

mulighet til å kombinere trygd og arbeid.

– Innføre et prøveprosjekt med jobbgaranti for utviklingshemmede under 30 år.

Vi vil se på muligheter for mer fleksibilitet i arbeidsmarkedstiltakene og gi

arbeidsmarkedsbedriftene større tillit til å tilpasse opplegg til den enkeltes

forutsetninger, med tydelige forventninger om at alle skal kunne jobbe så mye

som de har mulighet til.

7. Skape flere jobber

– Gjennomføre Arbeiderpartiets planer for vekst og verdiskaping som bygger på regionale fortrinn slik at det skapes flere arbeidsplasser i hele landet og unge får tilgang til relevante jobber der de bor.

– Utforme offentlige oppdrag, særlig innen bygg og anlegg, slik at flere

regionale og lokale aktører med faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger kan

konkurrere om oppdragene.

– Lansere et pilotprosjekt i Innlandet for at ungdom innen fylte 19 år skal få

sommerjobb med minimum 3 ukers varighet via sin kommune.

8. Stille krav til offentlige virksomheter og bedrifter om lærlinger og inkludering av unge.

– Sørge for krav om læreplasser og inkludering i oppdragsdokumenter eller

tilsvarende for store offentlige virksomheter. Dette gjelder for eksempel for

universiteter og høyskoler, sykehus og statlige selskaper.

– Gjeninnføre krav om lærlinger, videreforedling og forskning og utvikling for

de største aktørene innen havbruk.

– Sette fokus på lærlinger og inkludering i nye klimapartnerskap med

næringslivet.

– Sammen med partene i arbeidslivet ta inn mål om læreplass til alle og bedre

inkludering i arbeidslivet i IA-avtalen.

– Gjøre forsøk med krav om inkludering av unge og andre utsatte grupper som

en del av offentlige anbud.

9. Storrengjøring i arbeidslivet

– Innføre en nasjonal seriøsitetsmodell for offentlige anskaffelser

(«Norgesmodellen») med krav til faste ansatte, fagarbeidere, lærlinger og å

begrense antall underentreprenører på et prosjekt.

– Styrke retten til hele og faste stillinger i lovverket, fjerne den generelle

adgangen til midlertidige ansettelser og forby innleie som presser ut faste

stillinger.