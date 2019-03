Justisminister Tor Mikke Wara (Frp) tar permisjon etter siktelsen mot samboeren

– Dette er en tragedie for Tor Mikkel og hans familie, sier statsminister Erna Solberg etter at PST har pågrepet og siktet hans samboer Laila Anita Bertheussen i trusselsaken.

– Jeg har hørt at dette har gitt sterkt inntrykk på Tor Mikkel. Han ba om permisjon for å ivareta sin familie. Det får han i Statsråd i morgen, sier Erna Solberg i en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Erna Solberg bekrefter under pressekonferansen at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) blir ny, midlertidig justisminister. Han blir utnevnt i Statsråd fredag.

Det er uklart om det er permanent eller midlertidig løsning.

Solberg vil ikke svare på om Tor Mikkel Wara er politiavhørt. Hun vil heller ikke svare på om det er mulig for Wara å komme tilbake

– Med situasjonen Tor Mikkel står i er det unaturlig å ta en beslutning. Regjeringen har sørget for at vi har en justisminister som kan gjøre det arbeidet, sier Solberg.

SIKTET: Justisministerens samboer Laila Anita Bertheussen. Foto: PRIVAT

– Er i sjokk

– Han er i sjokk. Det er åpenbart at dette går sterkt inn på ham. Det er bra at politiet gjør jobben sin. I dag er jeg først og fremst opptatt av å vise omtanke for Tor Mikkel og hans familie. Dette er veldig krevende, og ikke en dag for konklusjoner, fortsetter Frp-leder Siv Jensen under pressekonferansen.

PST-sjef Benedicte Bjørneland annonserte fredag at PST har siktet justisministerens samboer, etter at politiet natt til søndag rykket ut til en brann i en bil som tilhører justisminister Tor Mikkel Wara.

Siktelsen gjelder brannen, som er den femte kjente trusselhendelsen mot Waras bolig siden desember. Hendelsen sees i sammenheng med de tidligere hendelsene ved boligen.

HJEMME: Politiet har torsdag vært inne i Wara og Bertheussens bolig. Foto: Helge Mikalsen

– Vi mistenker at siktede selv har tent på brannen, og gitt inntrykk for at det er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sa Bjørneland.

Etter hva VG forstår var Wara på fotballtur i Liverpool med kamerater da bilen ble forsøkt påtent.

Få oversikt: Dette er truslene.

TAGGING: Ved en av de andre trusselhendelsene, ble det tagget på husveggen til justisministeren. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vil ikke beklage overfor teater

Det første angrepet mot Waras bolig, kom kort tid etter at Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev en kronikk der hun kom med skarp kritikk mot teaterforestillingen «Ways of seeing», der parets bolig ble filmet. Hun anmeldte teaterstykket.

Statsminister Erna Solberg refset onsdag regissøren bak stykket, som hadde uttalt at angrepene virket iscenesatt. Torsdag ser hun ikke behov for å beklage dette.

– Ingen bør spekulere - ei heller teateret - når man ikke vet mer må man la være. det står jeg fullt innenfor.

Blir avhørt av PST

PÅ PLASS: Politiet jobbet torsdag utenfor Waras bolig. Foto: Helge Mikalsen

Hjemmet til Wara har vært sterkt overvåket av PST. Samboer Laila Anita Bertheussen skrev på sin åpne Facebook-side onsdag at det var teknisk svikt med overvåkningen av eiendommen under brannen natt til søndag.

Bertheussen blir nå avhørt av PST. Det er uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen. PST-sjefen sier det foreløpig ikke er grunnlag for varetektsfengsling.

JUSTISMINISTER: Tor Mikkel Wara (Frp). Foto: Tore Kristiansen