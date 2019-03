LITT AV EN FANGST: Jostein Bremvåg poserer med premien – en kilo kaffetorskkaffe fra Friele. Han er sikker på at trusene i bakgrunnen har økt fiskelykken. Foto: Kai Nikolaisen, Lofotposten

Jostein festet dametruser i masten for å få fisk

Syv dametruser blafrer i vinden på Jostein Bremvågs sjark «Tine Merethe».

– Jeg har fått med meg at det forskes på haill, men jeg har funnet fasiten: Du må ha med deg trusa når du er ferdig!

Fiskeren Jostein Bremvåg (50) fra Dolmøya på Hitra har nemlig syv truser hengende i masten på sin sjark «Tine Merethe» – som for øvrig er oppkalt etter hans to døtre.

Uttrykket haill, som er velkjent i Nord-Norge, viser kort fortalt til troen på at det å ha sex før du legger ut på fisketur øker fiskelykken.

Forrige uke skrev NRK om overlegen Torunn Christiansen som vil forske for å se om det finnes en sammenheng mellom haill og et godt resultat av arbeidet. Det gjør det, ifølge Bremvåg – hvis du altså tar med deg din utkåredes truse til havs etterpå.

«Trusebuen»

På tur fra Stamsund på torsdag fikk nemlig Bremvåg den såkalte kaffetorsken for første gang. Det er en utmerkelse avisen Lofotposten, som skrev om fiskerens truselykke først, deler ut til fiskere som drar opp en torsk eller skrei som veier over 30 kilo. Premien er et diplom og en kilo med kaffetorskkaffe fra Friele.

BLAFRER I VINDEN: Sjarken «Tine Merethe» har syv fargerike truser i masten. Foto: Kai Nikolaisen, Lofotposten

Da VG ringer kan han fortelle at han har hatt hellet med seg igjen. Søndag dro han opp en torsk på 33 kilo, og fikk diplom og kaffe for andre gang.

– Det var adressert til Trusebuen, så det kan se ut som om sjarken min har fått et nytt navn nå, sier 55-åringen og ler.

– Noen må jo ha litt humor

– Hvordan kom du på denne ideen?

– Det var egentlig bare for moro skyld. De er så mange sure fiskere, så noen må ho ha litt humor, sier fiskeren.

Han forteller at han har kommet ut for en og annen grinebiter som står på kaia og kikker, men at de fleste flirer godt når de ser trusene i masten.

Nå er torskefisket over for denne gang, og etter å ha kommet i land tirsdag opplyser Bremvåg at han skal ta seg en god dusj, og reise hjem til «kjerringa» på Hitra.

– Hun bare flirer, jeg finner på sprell hele tiden.

– Men hvor kommer trusene fra?

– Nei, det må forbli en hemmelighet!