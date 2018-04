SLIP HOS LONG: Trine Skei Grande får slipt og lakket neglene før Venstre-landsmøtet hos Mikael Long i lakkbaren hans på Grønland basar. Foto: Frode Hansen, VG

Skei Grande: Venstre og Frp er likere enn jeg trodde

Publisert: 13.04.18 07:54

GRØNLAND BASAR (VG) Før Venstre-landsmøtet i 2017: Trine Skei Grande truer med å kaste Frp ut av regjering. Før Venstre-landsmøtet i 2018: Trine skryter Siv Jensen opp i skyene for velkomsten hun har gitt Venstre i regjering.

– Da vi var ferdig med regjeringsforhandlingene på Jeløya, så sa Siv til meg: «OK. Nå er dere inne. Nå er alt annerledes. Nå er vi på lag!» Vi er blitt møtt med en stor raushet av Fremskrittspartiet, sier Trine Skei Grande til VG.

Hun skryter av Siv Jensens raushet. Det har overrasket Grande at Venstre og Fremskrittspartiet er likere hverandre enn hun tenkte for et år siden .

– Overrasket det deg utfra den avstanden du tidligere har hatt til Jensen og Frp?

– Ja, det har overrasket meg. Men vi utgjør nok et savn for Frp også. Vi har jo en god del saker vi er enig om - overraskende mange, faktisk. Vi er begge to partier som liker å ta grep og gjøre noe konkret. Mens Høyre er mer forsiktig, sammenligner Trine Skei Grande.

Vi er på Grønland Basar. Inne i en liten neglsalong sitter negldesigner Mikael Long fra Vietnam. Han steller fingerspissene til kulturministeren og Venstre-lederen etter alle manikyr-kunstens regler.

Her har hun funnet seg et fristed til litt selvdyrking og neglstell - en kort spasertur fra leiligheten i Gamlebyen. VG vil ha henne til å fortelle om prosessen fra trassige Venstre ble et ansvarlig regjeringsparti sammen med eks-fiende Frp.

– Når man sitter der føler man at man har forberedt seg hele livet uten å være forberedt. Jeg var ikke så sikker på at det kom til å ende slik. Det kom litt bardus på, fordi vi hadde en så nær døden opplevelse før valget. Alt handlet om å komme over sperregrensen og gjøre et bra valg. Etterpå ble vi litt satt ut av at KrF bare hoppet av. Så fant vi ut at vi måtte ha noe mer igjen for å gå i regjering enn bare å støtte en statsminister, husker Grande.

Pelsdyr avgjorde

Til VG forteller hun hvor grundig de tre damene i toppen av de tre regjeringspartiene gikk til verks for å finne ut av om de kunne dele et regjeringsprosjekt sammen.

Pelsdyrnæringen spilte en større rolle for at Trine Skei Grande kom i regjering enn det som hittil har vært kjent. Da Venstre-lederen skjønte at Erna og Siv kunne ofre pels, var Venstre i praksis klar for regjering.

– Vi satt i over 70 timer i sonderinger, vi tre partilederne. Det gikk nok under radaren for mange. Den prosessen var veldig viktig for Venstre, der ble grunnlaget lagt før vi i det hele tatt kunne gå i forhandlinger. Jeg var ikke klar over at den prosessen ville lykkes før kvelden før landsstyret i Venstre. Da satt vi der, bare oss tre. Jeg måtte legge frem en egen punktliste som jeg måtte ha klarhet i. En av disse tingene var å legge ned pelsdyrnæringen. Dagen etter ringte Erna og Siv hver for seg. De kunne godta mine lister.

Forfengelig

Grande lar Long slipe, lakke og designe seg frem til ti negler i glinsende rødt. Negldesigneren tilfredsstiller hennes forfengelighet hver tredje uke.

– Du er forfengelig?

– Er ikke alle damer det da? Jeg tenker at du skal ha litt respekt for de menneskene du møter også. Jo, jeg synes det er morsomt med klær. Jeg klipper meg hver tredje uke. Jeg går til negldesigner hver tredje uke. Jeg går til fysioterapeut hver tredje uke. Og jeg svømmer en gang i uka. På Grand.

– Du trenger kanskje ikke si hvor du svømmer, innvender statssekretær Jan Christian Kolstø, som sjelden er langt borte fra Venstre-lederen og statsråden.

– Jo, det går bra. Det kommer nok ikke horder av mennesker dit for å svømme sammen med meg, svarer Grande som også er idrettsminister. Hun humrer og ler så hele neglstellebordet til unge Long truer med å ommøblere neglstudioet.

Etter 30 års deltakelse på Venstre-landsmøter skal hun i helgen delta som statsråd for første gang. Hun sier fjorårets landsmøte kunne se vondt og vanskelig ut fra utsiden. På innsiden opplevdes Ålesund-landsmøtet som en samling av troppene i en felles startgrop på løpet for å komme i regjering - med Frp, hevder hun.

– Helt ærlig, hva følte du den kvelden Sylvi Listhaug gikk ut av regjering?

– Det var en veldig tøff uke å stå i for alle sammen. Det preget oss alle tre partilederne. Avgjørelsen lå hos Sylvi. Men det å få en slik situasjon i Stortinget som det lå an til, hadde vært kjempekrevende. Både Erna og Siv viste lederskap i håndteringen. At Tor Mikkel Wara kommer inn som justisminister, viser også at Siv er sjef i hennes parti.

– Du vil gjerne ha med KrF i regjering. Hva er ditt råd til Hareides vei mot ja- eller nei ?

– De må bestemme seg for hva de vil ha av politikk. For oss var det viktigere å være for Venstre enn mot Frp. Det må de finne ut. Hva er viktig for KrF? Venstre og KrF får et rom å fylle sammen nå når Ap skal være mindre ansvarlig og mindre for forlik - og bevege seg mer mot venstre i politikken. Det er langt fra det KrF jeg kjenner.

– Du har sagt flere ganger at drømmen din var å bli kunnskapsminister. Så ble du kulturminister. Er du litt vingle-Trine?

– Nei, men Iselin Nybø er en ypperlig forsknings- og høyere utdanningsminister. Så valgte jeg litt ut fra hva som er gøy. Dessuten valgte jeg litt slik fordi jeg skal ha tid til å være partileder også. Og jeg valgte en jobb som ikke Venstre har hatt tidligere, men på et felt som jeg kan etter å ha vært kulturbyråd og sittet i kulturkomitéen, svarer Grande.

Hun vil bli trodd på at hun sliter med å tilpasse seg «stasen ved å være statsråd».

– Jeg er liberaler og har vokst opp med at folk er like mye verdt. Stasen og fjaset ved å være statsråd kjenner jeg meg ikke hjemme i. Vi bør fortsette med å være et veldig egalitært samfunn her i landet.

– Får du tid til å ta deg inn igjen i ditt hektiske regjeringsliv?

– Jeg har fem barn jeg er tante for. Det er de jeg bruker tid på når jeg har fri, sier Skei Grande og viser mobilbilder.

– Og så har jeg det så artig i jobben min. Et kjempeapparat av et departement forbereder meg på alt, og ikke vil at jeg skal dumme meg ut på noe. Jeg skal jo heller ikke snu meg en dag - og tenke at da jeg var kulturminister - hadde jeg jammen mye fri. Ellers leser jeg mye, ikke minst regjeringsnotater også hjemme, svarer Grande.

I likhet med statsminister Erna Solberg er hun dyslektiker. Hun får utkast til manus, og må bearbeide det til sitt eget.

– Derfor passer det meg også veldig bra at et R-notat skal være på maksimalt to sider. Og jeg er ikke redd for å si at dette skjønte jeg ingenting av.

Dagen før hun skulle tre ut på Slottsplassen som statsråd, var det annen sak som krevde oppmerksomhet: Hun valgte å gå ut mot det hun omtalte som en rykteflom om en intim episode i Trøndelag i 2008. Siden fortalte mannen saken involverte sin versjon i VG, og VG har skrevet flere saker om håndteringen internt i partiet.

Selv har hun avvist å si noe mer om saken. Det ønsker hun heller ikke å gjøre i dette intervjuet.

– Det har vært mange tøffe tak for deg personlig i det siste, hvordan går det inn på deg?

– Det skal ikke være lett å ha makt. Det ville vært fryktelig urettferdig. Så da må man tåle litt, da.