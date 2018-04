Bent Høie: Eggdonasjon kan være i gang om to år

Publisert: 07.04.18 12:41 Oppdatert: 07.04.18 13:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-07T10:41:25Z

Det ligger an til at et lovforslag om eggdonasjon blir behandlet i Stortinget i mai. Norske kvinner kan få tilbud om eggdonasjon om rundt to år.

Lørdag ettermiddag sa Høyres landsmøte ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

Spørsmålet har vært omstridt i Høyre i flere år, og på fjorårets landsmøte ble det besluttet at behandlingen utsettes med et år.

Det ligger an til at dette kan bli vedtatt allerede i vår.

– Bioteknologimeldingen er til behandling i Stortinget og siden vi allerede har foreslått dette, ligger det an til et vedtak i mai, sier Aps helsepolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkol til VG.

Kan bli klart om to år

Helseminister Bent Høie bekrefter dette over VG, men sier at det norske folk må vente et par år før eggdonasjon kan gjennomføres i praksis.

– Hvis Stortinget fatter vedtak i vår, slik det ligger an til, vil vi begynne et ordinært lovarbeid, som så skal ut på høring, som skal behandles av regjeringen og fremmes som en proposisjon, sier han.

Høie sier at det rolig kan det skje neste år, men at de mest sannsynlig ikke rekker å bli ferdig så tidlig at Stortinget får behandlet det neste år.

– Det realistiske utgangspunktet er da tidligst i 2020, sier han.

– Du vil ikke bidra til å trenere denne behandlingen?

– Nei, det har jeg ingen interesse av, sier helsministeren.

Viktig å få med helseministeren

Eggdonasjon innebærer å ta et egg fra en kvinne, befrukte det, og sette det inn i en annen kvinnes livmor.

Kjerkol i Ap sier hun er glad for at Unge Høyre-leder Sandra Bruflot og stortingsrepresentant Tina Bru har vunnet frem i eget parti.

– Det ville vært flertall for eggdonasjon på Stortinget uten Høyres stemmer, men det er viktig at helseministerens parti er med på laget når vi nå endelig kan gå fra å debattere om eggdonasjon skal bli lovlig, til å diskutere hvordan dette tilbudet skal rammes inn for norske kvinner og familier, sier hun.

Det var en engasjert debatt i forkant av voteringen. Blant annet sto nevnte Bru og stortingspresident Tone W. Trøen mot hverandre i debatt.

Trøen slo fast at det er vanskelig å sette grenser i slike spørsmål, og la til at hun frykter at man vil åpne for mer, for eksempel surrogati.

Hun henvendte seg direkte mot Tina Bru:

– Hvor skal vi stoppe, Tina?

Intet nederlag

Kunnskapsminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner , har ledet arbeidet med resolusjonen om bioteknologi.

Han opplever det ikke som noe nederlag at landsmøtet vant gjennom med flertall for eggdonasjon og assistert befruktning.

– Det viktige er at vi har kommet til disse standpunktene gjennom en god og grundig diskusjon. Vi sa også klart nei til surrogati og tidlig ultralyd, for å hindre sortering, sier Sanner.

I forkant av debatten om de bioteknologiske spørsmålet på landsmøtet holdt Sanner tale.

– Jeg legger ikke skjul på at dette har vært krevende, sa han.

Skuffet KrF

– KrF er skuffet over at Høyre mener det er riktig å åpne for eggdonasjon i Norge, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Hun fastslår at KrF frykter at dette kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi kommer til å bevege oss i retning av et sorteringssamfunn.

Etter en debatt på over to timer, gikk landsmøtet inn for å si ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Beslutningen ble møtt med stor jubel i salen.