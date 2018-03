RØSLIG KAR: Den døde spermhvalen er en gammel hann, og kan ha dødd en naturlig død i havet før den fløt i land på Røst. Foto: Reidun Follesø

40-tonns hval strandet på Røst

Sjekk hva røstværingen Harald Bortheim fant da han skulle ta seg en spasertur!

En 15–16 meter lang spermhval hadde strandet på et svaberg på Røst – ytterst ute i Vestfjorden like sør for Lofoten.

– Jeg gikk i min egen verden, og plutselig så jeg denne svære saken, sier han til NRK Nordland .

Han har skrittet opp lengde til mellom 15 og 16 meter, og anslår den til å veie om lag 40 tonn.

Hvalen så nokså hel ut, og luktet ikke. De kunne se et større kutt på ryggen, trolig etter et sammenstøt med båt.