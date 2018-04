I STORM: Ap-nestleder Hadia Tajik er uønsket som 1. mai-taler i Haugesund og Sauda. Foto: Line Møller

LO-opprør: Hadia Tajik nektes å tale 1. mai

Publisert: 10.04.18 11:48 Oppdatert: 10.04.18 12:01

Arbeiderpartiet tilbød LO i Nord-Rogaland at nestleder Hadia Tajik skulle tale i Haugesund og Sauda 1. mai. På et dramatisk styremøte i Nord-Rogaland LO mandag, sa styret nei takk til at hun skal slippe til fra talerstolen.

Det bekrefter styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO overfor VG. Årsaken er den betente Acer-saken .

– Det kom opp et forslag om at man ikke ønsket noen fra ledelsen i Ap som taler, på grunn av behandlingen av Acer-saken. Ved voteringen ble det 5–2 mot at hun skulle få tale, sier Stava, som selv er SV-er.

Det sensasjonelle er at det var han og en annen SV-er i styret som ville si ja til Tajik, mens de fem LO-erne som stemte mot at hun skal få tale, har bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

– Det stemmer, sier nestleder i styret, Steffen Høiland.

– Årsaken til at vi stemte mot, er partiledelsens behandling av Acer-saken og tilknytningen til EUs energiunion. Det er stor frustrasjon og forbannelse blant de tillitsvalgte og partimedlemmene i Ap: Ledelsen nekter ta hensyn til og høre på hva LO og grasrota i arbeiderbevegelsen mener. Da vil ikke vi bruke vår store dag til å høre på dem, sier Høiland, som selv er Ap-medlem.

– Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen. Dette har ingenting med personer å gjøre, men et signal til ledelsen om at vi ikke liker å bli overkjørt. De var heller ikke villige til å lytte til LO og forslaget om i det minste å utsette saken. Det er så arrogant at det ikke bør få gå upåaktet hen, sier Høiland.

Fakta Fakta om Acer FAKTAFaktisk: Elleve punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke 1. EUs tredje energimarkedspakke inneholder felles regler for strøm og gass, og skal skape et samlet marked for dette i Europa. 2. ACER er EUs energibyrå, som blant annet skal sørge for at reglene i pakken praktiseres likt og overholdes av alle parter. 3. ACER kan ikke tvinge Norge til å bygge nye kraftkabler til utlandet. 4. Blir Norge med i ACER og energimarkedspakken, innebærer det en suverenitetsavståelse. Derfor mener jusprofessorene Eivind Smith og Hans Petter Graver ved UiO at et flertall på tre firedeler i Stortinget kreves for å vedta pakken. Justisdepartementets lovavdeling har imidlertid konkludert med at simpelt flertall er nok. 5. ACERs viktigste rolle er å tolke regelverket og lage retningslinjer. Oppstår det uenighet mellom ulike land, kan ACER fatte vedtak, som en slags domstol. Vedtaksmyndigheten er avgrenset til spørsmål om teknisk art. 6. LO og store deler av fagbevegelsen er mot energimarkedspakken og ACER. 7. Enkelte frykter at ACER vil føre til høyere strømpriser. NVE-direktør Per Sanderud avviser dette som «snodig». Det er andre faktorer som styrer strømprisen, sier han. 8. Regjeringspartiene og MDG er for ACER. KrF, Sp, SV og Rødt er mot. 9. Arbeiderpartiet har sagt ja til ACER, med forbehold om enkelte krav til regjeringen. Jusprofessor Eivind Smith mener regjeringen uansett ikke kan garantere for alle kravene. 10. Norsk Industri, som representerer flere arbeidsgivere innen kraftkrevende industri, er for ACER og energimarkedspakken. 11. Store deler av miljøbevegelsen er positiv til ACER og energimarkedspakken. Et viktig argument er at et mer effektivt kraftsamarbeid muliggjør større satsing på fornybar energi.

Stava sier vedtaket er rettet mot ledelsen i Ap, som følge av Acer-saken, og ikke personlig mot Hadia Tajik.

Opprøret i Rogaland kommer etter at mange i LO og Ap har reagert kraftig på den tøffe linjen som Aps-ledelse, anført av Ap-leder Jonas Gahr Støre, har lagt seg på i den omstridte saken om EUs energipakke og ACER.

Stava sier det forteller en del at det var han og en annen SV-er som stemte for at hun skulle få tale, mens de fem som stemte mot henne, er LO-ere med bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

– Jeg synes det er en overreaksjon. Jeg har ikke sett at Hadia har flagget sitt syn spesielt sterkt i Acer-saken. Og jeg mener 1. mai skal være en dag for samarbeid og samhold og mener det er uheldig med slike markeringer. Vi må tåle at det er uenighet, også på arbeiderbevegelsens felles dag.

Han sier det er tredje året de har forsøkt å få Hadia Tajik som 1. mai-taler.

– I år fikk vi tilbudet om Hadia Tajik som 1. mai-taler fra Ap sentralt, trolig fordi vi skal markere 100 årsjubileet vårt. Hun skulle etter planen tale i Haugesund og i Sauda, sammen med leder Jan Olav Andersen i El og It-forbundet, sier Stava.

Han sier det kan bli omkamp.

– Årsmøtet 23. april kan overprøve styrets vedtak. Jeg håper det skjer og at folk tar til fornuft. Jeg mener å si nei til Hadia er strategisk feil, sier Stava.

Tajik ber om forslag til nye talersteder

Ap-nestleder Hadia Tajik sier hun hadde gledet seg til å tale.

– Jeg hadde sett frem til å være i Nord-Rogaland på 1. mai, men det er selvsagt arrangørene selv som avgjør hvem de vil invitere eller avinvitere. Så det forholder jeg meg selvsagt bare til.

– Når det gjelder Acer-saken så har mitt fylkeslag, Rogaland Arbeiderparti, på sitt årsmøte sagt ja til EUs tredje energimarkedspakke med noen klare krav. Disse kravene ble innfridd. Dette er mandatet jeg har hatt fra lokalt inn i de sentrale diskusjonene om Acer, sier hun og leverer en invitt til 1. maikomiteer landet rundt:

– Da kan det virke som at jeg er ledig på 1. mai. Dette er en dag jeg liker å markere, fordi det er en viktig dag for oss i arbeiderbevegelsen. Så hvis noen ønsker besøk av meg på 1. mai, må de gjerne ta kontakt, så legger jeg nye planer, sier hun.