Husk å stille klokken i natt

Publisert: 24.03.18 13:57

I natt klokken 02.00 begynner sommertiden. Da må du stille klokken én time frem.

– Nå har alle muligheten til å sove litt raskere natt til søndag. Dette er regjeringens bidrag til å forenkle, fornye og forbedre vårt bærekraftige velferdssamfunn, sier næringsminister og ansvarlig statsråd for Justervesenet, Torbjørn Røe Isaksen (H), som kommer med et humoristisk budskap i en pressemelding til NTB.

Sommertid ble innført i en rekke land i Europa i 1916. Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken.

Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.

Norge har hatt perioder både med og uten sommertid, men siden 1980 har vi fulgt standarden i Europa. For land i EU/EØS-sonen starter sommertiden klokken 2.00 siste søndag i mars og slutter klokken 3.00 siste søndag i oktober.

I Norge har vi hatt sommertid hvert år siden 1980, og vi har hatt samme sommertid som EU-landene siden 1996.

Visste du at norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid? UTC står for «Coordinated Universal Time», som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt klokken 02.00.00 siste søndag i mars til klokken 03.00.00 siste søndag i oktober. Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.