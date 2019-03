I RETTEN: Elisabeth Terese Aaslie (43) står tiltalt for to overlagte drap, neddoping og kredittkortsvindel. Foto: PRIVAT

Avviser drapssamtale: Hevder politiet ville betale vitne

AGDER LAGMANNSRETT (VG) «Still et annet spørsmål», svarte tiltalte Elisabeth Terese Aaslie da aktor Leif Aleksandersen for første gang fikk spørre henne om noe.

Publisert: 20.03.19 12:42







Et av de sentrale bevisene mot dobbeltdrapstiltalte Elisabeth Terese Aaslie er en samtale som en da 13 år gammel jente skal ha overhørt mellom sin far og Aaslie på nyåret i 2002.

Samtalen skal ha funnet sted på Egon i Kristiansand , men i retten avviser den tiltalte syvbarnsmoren at hun noen gang skal ha vært på kafé sammen med kvinnen.

BAKGRUNN: Dømt til lovens strengeste straff for to drap

– Hvordan har forholdet mellom dere vært? spurte aktor Leif Jørgensen.

– Når jeg har truffet henne i byen, har jeg alltid sagt hei. Hun ringte meg veldig mye, men hun ble tilbudt penger av politiet, svarte Aaslie.

Rettens administrator Erik Holth lurte på om han hørte riktig og fikk tiltalte til å gjenta.

– Politiet tilbød henne mye penger for å ringe meg og oppsøke meg.

– Hvordan vet du dette her?

– Hun var utstyrt med mikrofon og ble sett på en kafé i Kristiansand, sier Aaslie.

Kvinnens vitnemål var årsaken til at politiet iverksatte en omfattende undercover-virksomhet i saken. Hun mener at hun overhørte Aaslie og faren snakke om at Aaslie ønsket arven etter sin far. Kvinnen mener de og de snakket om hvordan man skulle ta livet av faren.

Nektet å snakke

– Du ønsket ikke å gi forklaring for tingretten. Hva var grunnen til at det? var det første Aleksandersen spurte den tiltalte om.

Men det ønsket hun ikke å svare på.

– Still et annet spørsmål så kan jeg svare på det, sa Aaslie.

– Hva var årsaken til at du ikke har forklart deg for politiet?

– Min tillit til politiet.

– Hvorfor har du ikke villet forklare deg for de sakkyndige?

– Det er også en historie med sakkyndige.

– Det at du venter med å gi forklaring, har det noen sammenheng med at du vil se og vurdere bevisene før du uttaler deg? spurte Aleksandersen

– Jeg har ikke noe valg ... Når du ser etter tingretten ..., svarte tiltalte.

les også Drapstiltalt syvbarnsmor i telefonsamtale: «Tror du han har tatt livet av seg?»

Aaslie ble i Kristiansand tingrett dømt på alle tiltalepunktet til lovens strengeste straff på 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Hun mener hun er uskyldig dømt, og håper ifølge sin forsvarer på full frifinnelse i lagmannsretten.

Forklarte seg om dødsfallene

Etter å ha gjort helomvending startet syvbarnsmoren sin forklaring onsdag morgen. Den frie delen av forklaringen var over på halvannen time inkludert en kortere pause som hun selv ba om.

Hun snakket både om faren og ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen, men mener selv at hun ikke hadde noe med dødsfallene å gjøre.

Hun forklarer at både hun og Hagel Pedersen tok sovetabletter av typen Stilnoct like før han døde.

– Jeg mener at jeg fikk en Stilnoct av Øystein i bilen da han hentet meg. Og noe cider. Når vi kom tilbake så satt vi på sengen og tok hver vår Stilnoct. Jeg husker ikke når vi tok den på hotellrommet, sa Aaslie i retten.

Da saken ble behandlet i tingretten anslo den medisinsk sakkyndige at Hagel Pedersens konsentrasjon av virkestoffet zolpidem i blodet tilsvarer et inntak på om lag 15 til 40 Stilnoct-tabletter.