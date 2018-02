MENER FOR MANGE FÅR DETTE: Ved prøverørsbehandling tas egg ut av kroppen og befruktes. Overlege Hanevik mener mange heller først bør få hjelp til befruktning i kroppen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Advarer om dårligere tilbud for norske barnløse kvinner

Publisert: 16.02.18 15:39

INNENRIKS 2018-02-16T14:39:10Z

Politikerne overser bekymringer fra fagmiljøet i behandlingen av den nye bioteknologiloven, mener overlege.

– Det er uhensiktsmessig at inseminasjon, som er pasientvennlig, lite inngripende og billig, gjennomføres i altfor liten grad, sier Hans Ivar Hanevik ved Fertilitetsavdelingen på Sykehuset Telemark.

I bioteknologiloven skilles det nemlig ikke mellom ulike former for assistert befruktning.

Norske kvinner får kun støtte til tre forsøk til sammen, før de må betale selv.

Hanevik forklarer at flere da velger å gå igjennom en vanskeligere og mer inngripende behandling, fordi de er redde for å bruke opp forsøkene ved å prøve en enklere metode først.

Fakta Inseminasjon og prøverørsbehandling * Kvinner kan få hjelp til å bli gravide gjennom rådgivning, hormonpiller, inseminasjon eller prøverørsbehandling. * Assistert befruktning reguleres gjennom bioteknologiloven. * Der defineres assistert befruktning som inseminasjon og befruktning utenfor kroppen. * Inseminasjon er innføring av sæd i kvinnen på annen måte enn samleie. * Ved prøverørsbehandling befruktes egget utenfor kvinnens kropp og settes inn igjen. * Staten yter delvis refusjon for inntil tre forsøk med assistert befruktning.

– Får et dårligere tilbud enn de fortjener

Overlegen mener dette gjør det vanskeligere å tilby pasientene det de trenger. For selv om prøverørsbehandling er mest effektivt, er inseminasjon billigere, mindre inngripende og krever mindre hormoner.

– For ufrivillig barnløse par bør vi kunne tilby en behandlingstrapp der vi begynner med det minst inngripende, og så kan vi gå opp ettersom behovene kommer, sier han.

Han er skuffet over at det ikke har kommet et skille mellom metodene i forbindelse med behandlingen av den nye bioteknologiloven.

– Fagmiljøet har etterspurt et skille lenge. Når bioteknologiloven skal opp til ny vurdering, mener vi at det er en god anledning for at politikerne kan gjøre noe med denne særegenheten i det norske lovverket. Den gjør at pasientene får et dårligere tilbud i det offentlige enn de fortjener.

Vil flere skal få behandlingen hun fikk

Silje Hestvik Karlsen er en av de mange tusen norske kvinnene som har fått hjelp til å bli gravid. Hun fikk i 2012 påvist hormonforstyrrelsen PCOS, som kan gjøre det vanskelig å bli gravid uten assistanse.

Første gang Silje ble gravid fikk hun hormonpiller for å hjelpe graviditeten i gang. Da hun og mannen skulle få sitt andre barn måtte det mer til, og da fikk de hjelp gjennom inseminasjon. Etter tre behandlinger hadde Silje blitt gravid igjen.

– Vi var gjennom noen skuffelser de gangene det ikke gikk. Men det å komme til fertilitetsavdelingen var en lettelse – jeg skjønte at det gikk an å få hjelp, og man kommer til et sted der man blir sett.

Hun sier inseminasjon var som en gynekologisk undersøkelse, og ikke veldig smertefullt.

– For meg som pasient føltes det som en veldig enkel behandling å gjennomføre, og jeg slapp å gå på altfor mye medisiner. Jeg er glad for det.

Likevel sier Silje at dersom hun hadde fått beskjed om at hun kun fikk dekket tre forsøk med assistert befruktning til sammen, ville hun vurdert å gå rett på prøverørsbehandling.

– Jeg opplever det som synd at mange som ville hatt større utbytte av inseminasjon ikke prøver det, selv om de ikke har for stor problematikk med å bli gravid. Jeg måtte igjennom tre inseminasjoner før jeg ble gravid, så hvis jeg visste at det var stopp der, ville jeg kanskje selv gått rett på prøverørsbehandling.

Silje er opptatt av at det ikke skal være skamfullt eller vanskelig å snakke om at man trenger hjelp til å få barn, og at det gjelder mange.

– Jeg har vært heldig med resultatene, og har to flotte barn. Oppfølgingen jeg fikk har klart å holde motet mitt oppe. Det er viktig å bryte stigmaet rundt dette.

Mener regelverket har blitt strammet inn

Hanevik mener det tidligere var enklere å omgå regelverket og gi kvinner prøverørsbehandling i tillegg til forsøk med inseminasjon på grunn av uklare finansieringsregler.

– Vi har opplevd en gradvis innstramming i reglene, særlig fra 2017 da finansieringsreglene ble klargjort. Når reglene er rotete, burde man gå til fagmiljøene og spørre om man kan gjøre det bedre. Det har man ikke gjort her.

Han understreker at Norge står i en særstilling ved å ta med inseminasjon i

definisjonen på assistert befruktning.

Ap vil endre reglene

Tuva Moflag i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet reagerer på det overlegen forteller. Nå vil hun at regelverket endres.

– Arbeiderpartiet vil foreslå å skille mellom assistert befruktning i og utenfor kroppen i den nye bioteknologiloven, slik at inseminasjon ikke teller som et av de tre forsøkene, sier Moflag.

Hun peker på at prislappen for prøverørsbehandling uten støtte er høy.

– Norske kvinner må kunne være trygge på at de får støtte til tre forsøk med prøverørsbehandling, uansett om de prøver enklere metoder først. Vi vil legge til rette for at flest mulig skal lykkes.

Høie: Vil ikke endre reglene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ikke enig i at det har vært en innstramming i 2017.

– Staten yter delvis refusjon for inntil tre forsøk med assistert befruktning. Det er ikke foretatt noen innstramming av denne ordningen i 2017.

Han frykter ikke at kvinner vil gå rett på prøverørsbehandling i frykt for å bruke opp de tre forsøkene som delvis dekkes av det offentlige.

– Legen beslutter, i samråd med paret som ønsker barn, hvilken behandlingsform som skal benyttes i de tre forsøkene. Jeg har tillit til at de syv sykehusene og fem private klinikkene velger behandlingsform etter grundige medisinske vurderinger.

Helseministerens fagavdeling skriver i epost til VG at det ikke pågår noe arbeid knyttet til endringer av ordningen, som ble etablert i 2002.