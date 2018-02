KULTURSKATT: Dette hornet skal ha blitt brukt av Kong Håkon VI til å drikke øl på 1300-tallet. Foto: Lennart Larsen / Nationalmuseet i Danmark

Vil ha norsk nasjonalskatt tilbake fra Danmark

Et gammelt drikkehorn er det eneste bevarte kongesymbolet fra den norske middelalderen. Nå vil Norge ha hornet tilbake.

Etter Kong Håkon VIs død i 1380 fikk danskene fatt i både landet og drikkehornet hans. Hornet er idag utstilt på det danske nasjonalmuseet.

Utenrikspolitisk forsker og kommentator, Asle Toje, mener det er helt fantastisk at Danmark har tatt vare på kulturskatten.

– Det som er så stort med dette hornet er at det er eneste norske regalet fra middelalderen. Det finnes mange myter om gjenstander som skal være knyttet til gamle kongefamilier, men dette er helt unikt. Det er ingen tvil om at dette hornet tilhørte Kong Håkon VI, sier Toje.

Vil ha hornet tilbake

Når det nye norske nasjonalmuseet åpner håper Toje at hornet kan være tilbake på plass i hjemlandet sitt.

– Det er en morsom ting som forhåpentligvis vil skape mer interesse til norsk middelalderhistorie. Det er absolutt viktig for oss, sier han.

Han mener hornet har en mye større verdi for Norge enn for Danmark, da det er direkte knyttet til den norske kongen.

– Den siste norske kongen, for å være dramatisk, sier Toje.

For etter Haakon VI går Norge inn i en turbulent tid som få år etter ender med at Norge legges under Danmark og forblir så i 434 år.

– Kan ikke kreve noe som helst

Likevel er det ikke opp til Toje eller Norge å få hornet tilbake. Det finnes nemlig ingen presidens om at et museum må gi fra seg noe til et annet.

Visedirektør for nasjonalmuseet i Danmark, Camilla Mordhorst, sier til Kristeligt Dagblad at en eventuell utlevering til Norge krever en politisk beslutning.

Toje presiserer at Norge på ingen måte kommer til å stille krav til danskene om å få hornet tilbake.

Det finnes nemlig ingen presidens for slik «restitusjon». Han påpeker allikevel at danmark ved tidligere anledninger har gitt Norge tilbake objekter av særlig nasjonal betydning, som sagaene.

– Vi krever ingenting. Vi ber. Danskene er rimelige folk og forholdet mellom landene er meget vennskapelig, så vi håper på det beste, sier Toje.