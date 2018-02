LEDELSEN: Knut Arild Hareide og KrF-ledelsen har leid inn ekstern hjelp i sin strategiprosess, som skal gli over i et veivalg om partiet skal slutte seg til borgerlig eller rødgrønn side. Sentrale kilder mener at prosessen er et veikart på vei til Solberg-regjeringen, men det avviser Hareide. Foto: Trond Solberg, VG

Kilder om KrFs veivalg: Kan ende i Ernas regjering

Publisert: 11.02.18 23:09

INNENRIKS 2018-02-11T22:09:18Z

I all stillhet har KrF-leder Knut Arild Hareide lagt opp til en omfattende diskusjon om partiets fremtidige strategi etter valgnederlaget. Deretter skal KrF velge side, og da vil noen bli skuffet, ifølge Hareide.

Men sentrale kilder i KrF sier de opplever planen som er lagt, som et veikart for å føre KrF inn i Solberg-regjeringen med Høyre, Frp og Venstre.

Hareide: Åpen prosess

Knut Arild Hareide kommenterer VGs opplysninger slik:

– Samarbeidsspørsmålet er ikke på vår agenda nå. VGs opplysninger medfører ikke riktighet. KrF har en helt åpen strategiprosess der ingen løp har vært lagt, og der alle skal få si sitt. Dette innebærer en tydeliggjøring av partiets politiske prosjekt. Det er i denne tydeliggjøringen nøkkelen til å snu trenden for KrF ligger. Først senere er det tid for å drøfte hvilke konsekvenser vi trekker av dette, både når det gjelder prioritering av saker og samarbeid. Dette skal avklares senere i stortingsperioden, skriver Hareide i en epost til VG.

Leier inn hjelp

VG har fått bekreftet at KrF har engasjert Lars Kristian Øren fra konsulentselskapet Sprint Consulting som ekstern rådgiver. Hans jobb er hjelpe partiorganisasjonen til å holde en omfattende strategiprosess effektiv, fokusert og innenfor på forhånd fastsatte tidsfrister.

Øren har ingen tilknytning til partiet, men har erfaring fra endringsprosesser i næringslivet og organisasjoner. KrF har aldri tidligere sluppet eksterne rådgivere så tett inn i interne og delikate partiprosesser.

Øren har ikke besvart VGs henvendelser.

Bakteppet er rapporten fra partiets egen oppsummering av 2017-valgkampen. Den var knusende: Partiet klarte ikke å redegjøre klart for sin egen samarbeidslinje, og heller ikke for politikken sin:

«Det fremgår ikke klart hva som er KrF sitt overordnede politiske prosjekt», var en av konklusjonene.

KrF endte på historisk dårlige 4,2 prosent oppslutning i stortingsvalget.

Dette har tvunget KrF-leder Hareide og partiledelsen til å legge et nytt løp, og å velge side i politikken så snart det praktisk lar seg gjøre i en partiorganisasjon som fortsatt er dypt splittet i samarbeidsspørsmålet, får VG opplyst.

Alle vil ikke være fornøyde

På partiets landskonferanse sist helg varslet Hareide at tiden for uklarhet om KrFs sidevalg i politikken snart er forbi:

«Når vi tar valg, så kan jeg ikke love at alle skal være fornøyde med valgene vi tar», sa Hareide på landskonferansen, ifølge Vårt Land.

Etter valget var det umulig for KrF å følge Venstre inn i regjeringsforhandlinger. Landsmøtet våren 2017 hadde effektivt stengt døren for å sitte i regjering med Frp:

«KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt», var landsmøtets pålegg til partiledelsen.

«Jeg har fått mange spørsmål om KrF etter valget kommer til å gjøre det vi sa før valget. Til det sier jeg: Selvfølgelig», sa Hareide til landsstyret i september, etter det sviende valgnederlaget.

Ingen nye velgere

Bordet fanger altså for KrF, og hindrer både deltagelse i regjering og alternativet som ville vært et mer forpliktende samarbeid med Ap, Sp og eventuelt SV i opposisjon.

Utad har Hareide sagt at vippeposisjonen mellom blokkene i Stortinget nærmest er en drømmeposisjon for å få politisk gjennomslag.

Men hverken gjennomslag for lærernorm eller pleiepenger , eller budsjettavtalen med regjeringen har skaffet partiet en eneste ny velger.

Snittet av målingene i januar viser at KrF befinner seg så vidt over sperregrensen på fire prosent.

Klarere standpunkter

I strategiarbeidets første fase skal arbeidsgrupper internt jobbe fram ny politikk på noen prioriterte områder, blant annet familie, livssyn og frivillige organisasjoner.

Et uttalt mål, sier VGs kilder, er at KrF skal nå ut med klarere standpunkter på områder der KrF ser et potensial til å nå nye velgergrupper.

Ordren fra partiledelsen er at fram til neste landsstyremøte i april skal partiet ikke diskutere fremtidige samarbeidsløsninger – men konsentrere seg om å jobbe fram nye politiske svar.

Samarbeidsdiskusjon

Men etter at landsstyremøtet er over, vil ledelsen åpne for en samarbeidsdiskusjon, og da er det bare to alternativer som gjelder, sier VGs kilder.

Det blir enten borgerlig side, eller rødgrønn side. Motstanden mot å samarbeide med Frp skal møtes med følgende argument, som VG har hørt fra flere sentrale tillitsvalgte de siste dagene:

– Nå må vi innse at skal vi samarbeide med Høyre, så får vi Frp på kjøpet. Det valget har Høyre og Erna Solberg tatt, så det får ikke vi gjort noe med, sier en sentral person i KrF.

Noen blir skuffet

Prosessen skal være lagt opp slik at den sikrer at hele partiorganisasjonen skal være med, også i det endelige veivalget.

Når Hareide overfor Vårt Land åpnet for å måtte skuffe noen, ligner det på Venstre-leder Trine Skei Grande’s grep overfor Venstres landsstyre før jul: Å akseptere at det vil være et stort mindretall som kan ha et annet syn. Hennes to forgjengere som partileder, Lars Sponheim og Odd Einar Dørum, samt flere tidligere statsråder, var imot regjeringsdeltagelsen.

Hareide er i en tilsvarende situasjon: Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland skal være motstandere av å sitte i regjering med Frp. Det samme skal gjelde KrFs nåværende generalsekretær, tidligere statsråd Hilde Frafjord Johnson.

Ytre forhold kan påvirke

Men også forhold utenfor kan påvirke: Det ene er hva Venstre får ut av å sitte i regjering, både politiske resultater og oppslutning. Det andre er hvorvidt Ap klarer å komme ut av krisen og igjen lede an i et reelt rødgrønt regjeringsalternativ.

KrF har ordinært landsmøte våren 2019, men sentrale kilder i KrF holder åpen muligheten for ekstraordinært landsmøte til høsten, som kan godkjenne at KrFs veivalg, og at partiet eventuelt følger etter Venstre og går inn i Solberg-regjeringen.

KrFs landsstyre kan innkalle til ekstraordinært landsmøte med bare en måneds forvarsel.

Erna Solberg har flere ganger fastholdt at regjeringen når som helst kan utvides med KrF.