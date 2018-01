Støre forsvarer håndtering av Giske-saken

Publisert: 29.01.18 13:47

INNENRIKS 2018-01-29T12:47:29Z

GARDEMOEN (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre takker varslerne i partiet når han holder tale på det ekstraordinære landsstyremøtet.

– Trond har i to møter fått komme med sin versjon til de enkelte varslersakene. Han har fått over tre uker nå i januar til å komme med ytterligere informasjon skriftlig. Og hans advokater har fått all informasjon om sakene, også den informasjonen som er kommet frem etter våre møter med Trond 21. desember og 1. januar. Det er tilstrekkelig til å si at prosessen har vært rettferdig.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om tidligere nestleder Trond Giske på partiets ekstraordinære landsstyremøtet mandag.

– Å vente enda lenger ville bare skade partiet. Det ville forlenget en vanskelig situasjon for varslerne, som har ventet på tilbakemeldinger fa oss på sin sak, sier Støre i talen.

Takker varslerne

Støre benyttet muligheten til å takke de som har varslet.

– Takk til de som har varslet i vårt partiet og egentlig i alle partier. Jeg vet det har kostet dere. Jeg vet at det har krevd mot. Jeg har sett sårbarheten dere som kvinner har følt, jeg har hørt historiene, sier Ap-lederen.

Han sier han er klar over at mange av dem har følt skam.

– Av alt som har gjort inntrykk på meg de siste ukene, er det noe av det sterkeste. Det dere har fortalt om skammen som kommer etter hendelsen og varslingen. Skam over at det var akkurat deg som ble utsatt for upassende upassende eller krenkende opptreden, sier Støre.

Vonde saker

Støre forteller at det har vært en tøff tid for partiet.

– Varslersakene vi har behandlet i Ap siden midten av desember har vært vonde. For de kvinnene som har varslet, har det vært vondt lenge, og det vil være vondt i fortsettelsen. Det har gjort vondt for de det er varslet mot, blant dem Trond og hans familie, sier Støre.

Han kommenterer videre prosessen.

– Kjersti og partikontoret behandler varslersaker i partiet. Det gjør de fremover. De gjør det godt og stødig. Da det kom varsler mot en nestleder, gikk jeg inn i behandlingen. Det måtte være slik. Sentralstyret ga meg ansvar for å behandle og avslutte sakene. Det ansvaret har jeg tatt, med god hjelp av Kjersti, sier Støre med henvisning til partisekretær Kjersti Stenseng.

Hans Kristian Amundsen, som i går trakk seg som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, har blitt anklaget for å være ansvarlig for flere av lekkasjene som har herjet partiet.

– Lekkasjer tjener ingen hensikt annet enn å skape usikkerhet og splittelse. Solospill og egne agendaer svekker oss alle. Jeg håper og tror jeg har dere med når jeg sier: Dette landsstyret markerer at det er tid for å slutte rekkene, sier Støre.

Trygg på konklusjonene

Støre sier han er trygg på at konklusjonene ville blitt de samme, selv om de hadde ventet.

– Sakene var nå godt opplyst. Ikke for å påvise lovbrudd. Det er domstolenes oppgave om en varsler velger å politianmelde, ikke vår. Vår oppgave, eldelsens oppgave er å påse at våre interne regler etterleves, sier Støre, og legger til:

– Til det var disse sakene godt opplyst, godt nok for at vi som organisasjon kan si: Vårt regleverk om seksuell trakassering er brutt. Da må vi som parti reagerer. Varslerne må få en tilbakemelding. Den det varsles mot, må få en reaksjon og en avklaring for at vi skal kunne gå videre.

Om Giske, sier Støre:

– Tapt tillit kan vinnes tilbake. Vi er kamerater også etter nedtur.