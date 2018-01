FUNNET HER: Lørdag ettermiddag ble en død kvinne hentet opp fra Glomma etter at politiet i flere timer hadde søkt etter Janne Jemtland (36). Foto: Jørgen Braastad, VG

Hamar Arbeiderblad: Tok med drapssiktet ektemann til funnsted

Publisert: 15.01.18 01:57

Kun timer etter at dette bildet ble tatt skal politiets etterforskere ha tatt med den siktede ektemannen til stedet der Janne Jemtland (36) ble funnet.

Etter det Hamar Arbeiderblad erfarer tok politiet i helgen med seg mannen i 40-årene til flere steder som er sentrale i politiets etterforskning. Ifølge avisen ble han blant annet tatt med til funnstedet ved Glomma i Våler lørdag kveld. Politiet har ikke bekreftet opplysningene.

Dette var i så fall kun timer etter at dykkere hentet opp det de mener er den 36 år gamle tobarnsmoren fra elven . Politiet mener det er ektemannen som har tatt livet henne, og før helgen ble han siktet for drap, noe han nekter straffskyld for.

Det er ikke kjent hva ektemannen har forklart i avhør, utover at han samarbeider med politiet. Politiet har heller ikke villet svare på spørsmål om det er siktedes opplysninger som førte til funnet i Glomma.

– Det er spor og opplysninger etter pågripelsen av ektemannen som gjorde at vi gjennomførte rettede søk i Glomma, og gjorde dette funnet, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til VG søndag.

Siktede har samtykket til fire ukers varetektsfengsling, bekreftet hans advokat Ida Andenæs til VG søndag kveld.

– Slik situasjonen er nå så at aksepterer han at politiet trenger tid til å etterforske saken, sier hun.

Politiet sier at de har en teori om hvordan Janne Jemtland er blitt drept, men ønsker ikke å utdype dette nærmere. Politiadvokat Van der Eynden, ville søndag heller ikke kommentere om politiet har en teori om motivet for drapet.

– Vi besitter en teori som danner grunnlag for en drapssiktelse. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljene rundt dette, sa han.

