Retten mener mor eller stefar må ha mishandlet baby – begge frikjent

En mann i 20-årene og en kvinne i 30-årene er frikjent for å ha utsatt kvinnens sønn for vold som gjorde at babyen fikk 12 ribbeinsbrudd og brudd i kragebein, lår og armer.

Paret var begge tiltalt for mishandling eller for ikke å ha grepet inn i mishandling fra gutten ble født til han var to og en halv måneder gammel.

Lofoten tingrett mener ingen andre enn moren og stefaren kan ha påført babyen skadene, men har likevel frifunnet begge to.

I den ferske dommen slår retten fast ar det er berettiget tvil om hvem som har påført skadene, og at ingen av dem derfor kan dømmes hverken for selve mishandlingen eller for medvirkning.

Fornøyde forsvarere

De to tiltaltes forsvarere er fornøyd med utfallet.

– Vi har prosedert på at det er mange andre mulige årsaksfaktorer og det fastholder vi selv om domstolen har konkludert som de har gjort, sier morens forsvarer Kristin Fagerheim Hammervik til VG.

Hun mener det kan være flere andre årsaker til babyens skader. I retten argumenterte hun blant annet med at flere andre personer har vært alene med babyen og at en fremmed person ved et tidspunkt tok seg inn parets leilighet.

–Som forsvarer mener jeg at det også er andre som kunne ha gjort det. Når det er sagt er jeg enig i rettens bevisbedømmelse. Det var ikke bevis nok til å si at en av dem gjorde det, sier stefarens forsvarer Tor Haug til VG.

– Spesiell og vanskelig sak

Den påstått mishandlingen skal ha foregått høsten 2014, men saken kommer først opp nå blant annet fordi saken først ble foreslått henlagt av statsadvokaten. Senere beordret Riksadvokaten tiltale.

Ifølge Hammervik har guttens biologiske far hatt omsorg for ham siden tidlig i etterforskningen.

– Mor er takknemlig for at han er hos far, og at han har det bra der, sier hun.

Nå er det opp til Riksadvokaten om saken skal ankes til lagmannsretten.

Til NRK sier statsadvokat Erik Thronæs at saken er spesiell og vanskelig, og at den har vært krevende bevismessig.

– Det er utfordrende med tanke på at man har et lite spedbarn som ikke er i stand til å fortelle hva som har skjedd, og det er heller ikke vitner til det som er påstått å skal ha skjedd, sier Thronæs.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Bistandsadvokat i saken, Olav Farstad, har ikke besvart VGs henvendelser.

