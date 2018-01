GLORIA: Fine forhold i Nord-Norge i går. Foto: Meteorologisk institutt

For et nordlys!

Publisert: 27.01.18 22:49

INNENRIKS 2018-01-27T21:49:41Z

Som en glorie la nordlyset seg over over nordkalotten igår, viser dette satelittbildet. Denne vinteren har det vært sjeldent gode muligheter til å se det eventyrlige fenomenet. Men snart er det slutt.

Satellittbildet til Meteorologisk institutt av gårsdagens nordlys viser hvorfor denne vinteren har vært en av de bedre for å se nordlys:

– Det har vært lange perioder kaldt og klart vær. Når det er skyfritt ligger forholdene godt til rette for å se nordlys, sier statsmeteorolog Terje Halsvik Walløe til VG.

På bildet synes de største byene i Norge, Sverige og Finland som klare gule flekker. Nordlyset er de to buene av gult som svinger skrått over toppen av bildet.

– Det er ganske mye nordlys på dette bildet. I kveld er det dessverre mindre, sier Walløe og forklarer at nordlys er avhengig av solaktiviteten.

Syklus-slutt

Snart blir det imidlertid mindre av nordlyset. Hvor mye nordlys vi får, avhenger av styrken på solstormene - som igjen avhenger av solaktiviteten. Det forklarer Pål Brekke, solfysiker ved Norsk Romsenter, og forfatter av flere bøker om sola og nordlyset.

– Solas aktivitet svinger i en 11-årssyklus. Når sola er på maksimum aktivitet blir det mer nordlys. Nå er vi i den nedadgånde fasen. Vi har ett eller to år igjen med mye nordlys her i sør. Så vil vi merke at det blir mindre i noen år, sier han til VG.

For en uke siden var han i Svovær, og fanget et nordlys han aldri hadde sett før.

– Plutselig dukket det opp et fjes i nordlyset. Det var virkelig underlig, forteller han.

Se opp!

Denne vinteren har det vært mulig å se nordlyset over store deler av landet.

– Også Sør-Norge har kunnet se nordlys 8–10 ganger denne vinteren. Hvis det varsles om nordlys, må man bare komme seg ut av byen, finne seg et mørkt sted og vende blikket opp, formaner astrofysikeren.