Giske-varsler: – Min opplevelse stammer fra valgkampen 2017

I et intervju med Dagens Næringsliv forteller en av varslerne av seksuell trakassering fra Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske at hendelsen er fra i år. Hun håper nå på endring i partiet.

Flere kvinner med sentrale roller i Arbeiderpartiet har varslet at de har vært utsatt for trakassering fra nestleder Trond Giske . Fredag ettermiddag kom det også et varsel fra en kvinne som ikke er knyttet til Ap.

Samme dag skrev Giske på sin Facebook-side at han er sykmeldt.

DN har intervjuet én av varslerne, som forteller at hun valgte å si levere formelt varsel med tanke på at andre kunne bli utsatt for det samme.

– Jeg brukte lang tid på det, men i dialog med andre partifeller ble jeg gjort oppmerksom på at dette gjelder mange. Jeg kjente det som en plikt å sende et formelt varsel om det jeg var utsatt for, sier hun til avisen.

Kvinnen ønsker å være anonym av hensyn til sitt tillitsverv i partiet.

Hun reagerer på at sakene i media kan oppfattes som at de ligger langt tilbake i tid.

– Min opplevelse stammer fra valgkampen i 2017, og etter det jeg kjenner til omhandler minst to av de andre varslene forhold fra nyere tid, sier hun til DN.

Ap-kvinnen understreker at hun mener hun er utsatt for seksuell trakassering.

Det avviser Giskes rådgiver til avisen.

– Trond Giske er sykmeldt, men har i møtet med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng avvist eventuelle påstander om trakassering, sier vedkommende.

I Dagbladet lørdag gikk psykolog Fanny Duckert ut i Dagbladet og oppfordret mediene til å være varsomme med Giske.

– Det er en utrolig krevende situasjon å stå i, og alle hater det intenst. De som «overlever» det, er de som klarer å ha perspektiv og klarer å stå i det. Det meste går over, sier hun.

Lørdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre har kalt inn til ekstraordinære møter i partiets sentrale organer i januar som følge av varslene.

