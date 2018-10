MØTER MEDLEMMER: Nestleder Olaug Bollestad og partileder Knut Arild Hareide, her under medlemsmøtet på Tiller Kristne videregående skole utenfor Trondheim forrige uke. Foto: Kristian Helgesen

Under halvparten av nye KrF-medlemmer har betalt for medlemskapet

INNENRIKS 2018-10-15T15:12:31Z

BERGEN/OSLO (VG) Bare 45 prosent av de 2068 nye medlemmene i Kristelig Folkeparti (KrF) har betalt kontingenten for medlemskapet.

Publisert: 15.10.18 17:12

«Tidligere i dag hadde 936 av 2068 betalt», skriver kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF i en tekstmelding til VG.

Med bare to uker igjen til KrFs skjebnesvangre landsmøte 2. november har både høyre- og venstresiden i partiet mobilisert. På landsmøtet skal partiet avgjøre om de vil gå inn for å felle Erna Solberg (H) som statsminister.

Ubetalt

Bakgrunnen er at partileder Knut Arild Hareide 28. september rådet partiet til å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet , med støtte fra SV i Stortinget.

I forrige uke oppsto det dramatikk da det ble avdekket at to av KrF-medlemmene som ble valgt som delegater til det avgjørende fylkesårsmøtet i Rogaland KrF ikke hadde betalt kontingenten .

Nå opplyser altså partikontoret til VG at over 1100 av de nye medlemmene ikke har betalt for medlemskapet.

«Ganske god kontroll»

Nettavisen melder mandag morgen at Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen har meldt seg inn i KrF for å påvirke retningsvalget i Oslo. Han utelukker ikke at han kan melde seg ut igjen dagen etter landsmøtet – og tilbyr å betale for å melde inn andre som vil påvirke KrFs valg.

I helgen oppfordret også redaktøren bak det kontroversielle høyrevridde nettstedet Resett folk til å melde seg inn i KrF og påvirke valget. «Etter landsmøtet er over, kan dere jo melde dere ut igjen», skriver redaktøren Helge Lurås.

Hareide avviser at partiet er utsatt for kuppforsøk, men erkjenner at partiet kunne vært bedre forberedt.

– Vi har jo ganske god kontroll. Vi er en medlemsorganisasjon på over 25.000 medlemmer, så vi er en stabil organisasjon selv om enkelt yttergrupper gjør dette, sier Hareide.

– Men det er mulig å melde seg inn i døren på vei inn det lokale årsmøtet og sånn sett påvirke landsmøtet 2. november. Er ikke det en svakhet?

– Jeg synes våre lover kunne vært enda bedre utformet for en sånn situasjon, som er ganske ekstraordinær. For nominasjonsmøter har vi jo en frist, sier Hareide til VG.

Mandag kveld avholdes et medlemsmøte i Bergen KrF, der Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad innleder.