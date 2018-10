Voksen ledsager etterforskes for voldtekt på russetur i Spania

INNENRIKS 2018-10-16T11:49:54Z

Russ fra to forskjellige skoler på Vestlandet var på tur til Mallorca. Med på reisen var fire ledsagere. Én av dem ble fengslet, og mistenkes for voldtekt av en av turdeltakerne.

Publisert: 16.10.18 13:49

– Vi fikk melding klokken 01, natt til torsdag om en angivelig voldtekt. Vi arresterte en norsk mann. Voldtekten skal ha skjedd på hotellrommet til den fornærmede jenta, sier en representant for det spanske politiet på Mallorca til VG.

VG har vært i kontakt med domstolen i Palma de Mallorca tirsdag. De bekrefter at mannen etterforskes for voldtekt.

– Mannen ble fengslet mot en kausjon på 9000 euro. Den ble betalt i dag tidlig, så nå befinner han seg i midlertidig frihet og har reist hjem til Norge, sier pressekontakt Agnes Antich Andreu ved domstolen på Mallorca til VG.

Hun opplyser at man nå er i prosessen med å innhente vitneutsagn og kartlegge hendelsesforløpet. Mannen vil bli kalt tilbake til Spania for en eventuell rettsak, opplyser Andreu.

– Vil ivareta ungdommene

Det var russ fra skoler på to forskjellige steder på Vestlandet som var på tur samtidig.

VG har snakket med en ledsager som var med på turen til. Han er også rektor på en skolene som var på tur.

Turen var organisert av russen uten at skolen var involvert i planleggingen.

–Jeg kan bekrefte at det har vært et forhold der politiet har vært involvert.

Han forteller til VG at ledsagerne kontaktet de instansene de mente måtte kontaktes.

– Min oppgave som rektor blir nå å ivareta ungdommene som har vært på tur og utover det må politiet uttale seg.

UD bekrefter

– Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Spania. Vi vil tilby konsulær bistand. Vi uttaler oss ikke om detaljer i saken. Detaljer om det rettslige må tas med spansk politi, Ane Aarsdatter Lunde pressetalskvinne UD.

Lørdag kveld ble det holdt et informasjonsmøte for foreldrene til ungdommene som hadde vært med på turen.

– Vi har holdt et informasjonsmøte. Det var et kort møte hvor foreldrene til de som hadde vært på tur ble orientert om det de hadde behov for å vite. Det var en del spørsmål som de fikk svar på. Jeg kan ikke gå ut med mer informasjon, dessverre.

– Saken håndteres av spansk politi, sier lensmannen i det aktuelle området.