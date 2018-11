Angrep politihund: Video delt på sosiale medier

Da politiet skulle stoppe et slagsmål i Oslo sentrum, ble de selv angrepet. Flere ungdommer ble arrestert, og en ble pågrepet for å ha sparket en politihund. En video av pågripelsen har blitt hyppig delt på sosiale medier i ettertid.

Videoen, som har fått bred eksponering på Snapchat og andre sosiale medier det siste døgnet, viser at politiets hundefører beveger seg mot en mann som står med hendene hevet. På videoene ser vi at politimannen først sparker i hans retning. Vedkommende går deretter løs på politihunden og sparker til.

Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, bekrefter at mannen som sparket hunden ble pågrepet i etterkant av hendelsen.

– En av personene ble oppfattet som mer aggressiv enn de andre, og ble gjentatte ganger bedt om å fjerne seg. Da vedkommende ikke etterkom dette, valgte hundeføreren derfor å dytte vedkommende bakover med den ene foten for å markere at han skulle gå fra stedet, forklarer Fredriksen til VG.

Saken er fortsatt under etterforskning.

100 ungdommer i masseslagsmål

Fredriksen beskriver hendelsesforløpet som uoversiktlig for mannskapene på stedet, og sier det var derfor hundeføreren ble innkalt.

– Det var anslagsvis samlet over 100 ungdommer på stedet, flere av disse var åpenbart ruset, og det var tilløp til slåssing og ordensforstyrrelser på stedet. Politiet opplevde at flere av disse personene hadde en truende og aggressiv atferd, og at de forsøkte å presse politiet vekk, sier Fredriksen.

– Dette er et lempelig middel sett i forhold til maktmidler som for eksempel bruk av hund, pepperspray eller kølle. I forhold til kompleksiteten i oppdraget og faren for å eskalere situasjonen ytterligere, mener vi at hendelsen ble løst med minst mulig bruk av makt, sier han.

Et angrep på en politihund er å anse som angrep på en offentlig tjenesteperson, sier han.

– Krevende å være politi på nattevakt i helgene

Det var flere slagsmål i Oslo sentrum lørdag natt, og også flere tilfeller der ungdommer gikk til angrep på politiet.

– Vi fikk melding om at flere sloss, og kom til stedet med et par patruljer. Da gikk de til angrep på politiet, så vi måtte sende enda flere patruljer. Mange var ruset og beruset. En politihund ble sparket og flere polititjenestemenn ble forulempet, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG natt til søndag.

Også i Stenersgata var det sammenstøt som endte med voldelige reaksjoner mot politiet. Patruljen som ankom stedet måtte be om bistand fra andre patruljer for å få kontroll over de fire-fem som sloss.

– Når politiet ankommer snur aggresjonen i retning politiet, og det er en krevende situasjon å håndtere, sier politiinspektør Johan Fredriksen til VG.

Ved hendelsen i Storgata ble én person pågrepet for vold mot en politihund og fire ble innbrakt for ordensforstyrrelser og forulemping av offentlig tjenestemann. Også der ble mange bortvist fra stedet.

– Det er absolutt krevende å være politi i Oslos gater på nattevakt i helgene, og en del av disse utfordringene skulle vi vært foruten, sier Fredriksen.