ETT ÅRS FORSKJELL: KrF-leder Knut Arild Hareide (til venstre) og KrF-leder Knut Arild Hareide (til høyre), her fotografert under valgkampen i fjor og i oktober i år.

Hør forskjellen på Hareides Erna-løfter selv: Er dette samme mannen?

For ett år siden lovet KrF-leder Knut Arild Hareide at han ville ha Erna Solberg (H) som statsminister. Nå vil han fjerne henne. Se og hør Hareides forvandling her.

Gang på gang, i intervju etter intervju, lovet Hareide velgerne i fjorårets valgkamp at en stemme på KrF ville være en stemme på Erna Solberg som statsminister.

VG har gjennomgått en rekke intervjuer og tv-sendinger, og kan nå dokumentere hvordan partilederen i KrF kontinuerlig i valgkampen fremholdt dette budskapet.

Nå - et drøyt år etterpå - er det Jonas Gahr Støre som Hareide ønsker skal være statsminister, istedenfor Erna Solberg.

På TV 2s partilederutspørring 31. august i fjor - 11 dager før valget - svarte Hareide oppgitt:

– For hver gang jeg sier at jeg ønsker Erna Solberg som statsminister, så føler jeg at journalistene skriver «Jonas Gahr Støre», sa Hareide.

– Når vi peker på Erna Solberg, ligger det en forpliktelse i det, sa Hareide til VG 4. september, på en valgkampreise i Trøndelag:

Det er ikke første gangen Hareide gjennomgår en ekstrem forvandling. I 2011 var han med i TV-programmet «Happy Day», der kjendisstylist Jan Thomas forvandlet partilederen med sine klestips.

Men denne gangen har forvandlingen ført til massive reaksjoner i KrF og Høyre.

Søndag gikk lederen i KrFs ungdomsparti, Martine Tønnessen, og tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen ut i VG og anklaget partilederen for løftebrudd.

– Feller man dagens regjering uten at det skyldes en konkret sak, så stemmer det dårlig med det vi lovet velgerne før valget, sa Syversen til VG.

7. september 2017: Ville vært veldig rart om vi feller Erna

Anledning: KrF-lederen inviterte VG til sitt kontor på Stortinget for å komme med en ny presisering av hva han ville gjøre etter valget.

– Vi har gått til valg på Erna som statsminister og det ville være veldig rart om vi feller Erna da, sa Hareide til VG.

8. september 2017: Vi går ikke til valg for å sette inn Jonas Gahr Støre

I den store, avsluttende partilederdebatten i NRK ble Hareide avkrevd svar på hvem han ville gjøre til statsminister etter valget. Han pekte på KrFs primærønske om en Høyre/sentrums-regjering, før han la til:

– Så sier vi, hvis vi ikke lykkes med det, da er det sånn at når vi da har gått til valg og Erna Solberg er vår statsministerkandidat, så er det ikke naturlig at vi feller Erna Solberg, sa Hareide.

– Da velger vi å gå i opposisjon. Da blir det ingen samarbeidsavtale. Da må den regjeringen forholde seg fra sak til sak, sa Hareide.

I et intervju med VG etter debatten sier han at de ikke går til valg på å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister:

9. september 2017: Velgerne ville aldri forstått om vi hadde fjernet henne etter valget

Anledning: Intervju med VG i Bergen, to dager før valget.

Det hadde de siste dagene vært mye rabalader rundt om Hareide ville felle Erna Solberg etter valget eller ikke. I bilen med VGs reporter sier han blant annet:

«Jeg tror at et parti som peker på Erna Solberg som vår statsminister, så vil aldri velgerne forstått om vi hadde fjernet henne etter valget». Her kan du høre alt:

12. september 2017: En stemme på KrF er en stemme til Erna Solberg

Anledning: Hareide møtter pressen dagen etter valget og sier:

– Når vi peker på Erna Solberg, så forplikter det oss og etter valget, selv om det ikke blir den regjeringen som vi ønsker» sier Hareide.

Slik svarer Hareide

Det lyktes ikke VG å få Hareide til å stille til intervju om disse uttalelsene tirsdag ettermiddag. Han sender en e-post til VG, via sin rådgiver, hvor han kommenterer uttalelsene fra valgkampen 2017.

– Sitatene til VG viser at vi pekte på Erna Solberg som vår statsminister, men under forutsetning av at hun valgte KrF og sentrum. Partileder Hareide fikk utallige spørsmål med bakgrunn i KrFs vedtak om vi utelukket en regjering med Ap og Sp. Det gjorde han aldri. Hverken han eller partiet ga en «borgerlig garanti», heter det i mailen fra rådgiver Dag Andreas Fedøy.

– Han sa derimot at KrF ikke ville felle Erna Solberg den første høsten selv om hun valgte oss bort. Han var tydelige på at det ikke var noen blankofullmakt, skriver rådgiveren.

Hareide sier via sin rådgiver at KrF før valget åpnet for flere muligheter. Garantien de ga var at de ikke ville sitte i regjering med Frp, fastholder han:

– Det gjorde at partiet fremsto utydelig i valgkampen, men sikret partiet en større handlefrihet. Hareide ga en forventning om Erna Solberg som statsminister under gitte forutsetninger. Det veivalget Hareide peker på nå er ikke noe løftebrudd ut fra kommunikasjonen hans i valgkampen og samarbeidsvedtaket, svarer Hareide.