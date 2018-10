HARDT SKADET: Tone skal ha blitt utsatt for grov vold fra taxisjåføren under det angivelige overgrepet. Hun er skuffet over politiets arbeid i saken og har lagt ut historien sin på sosiale medier. Hun har fått flere tilbakemeldinger fra andre kvinner med lignende opplevelser. Foto: Privat / Tore Kristiansen / VG

Taxisjåfør skal ha forgrepet seg på Tone: Viktige bevis ble ikke sikret

INNENRIKS 2018-10-16T09:53:42Z

Taxituren hjem fra byen ble et mareritt for Tone. Nå frykter hun for at taxisjåføren fortsetter å forgripe seg på kvinner.

Publisert: 16.10.18 11:53

Tone hadde vært på et utested i Oslo da hun beruset satt seg inn i en taxi for å dra hjem natt til fredag 28. september.

I taxien skal ha hun ha blitt utsatt for et overgrep av taxisjåføren mens han kjørte rundt i sentrum. Politiet bekrefter at de har anmeldt forholdet og etterforsker saken .

Nå reagerer Tone på politiets arbeid.

Da hun omsider kom seg ut av taxien etter en lengre kjøretur, ble politiet kontaktet. De kjørte henne ikke til et voldtektsmottak, mulige DNA-spor ble ikke sikret og overvåkningsmateriale ble ikke innhentet i tide før det var slettet.

– Det er vanskelig for meg å kommentere beslutninger som ble tatt på stedet da dette skjedde. Men jeg er ikke uenig i at det er beklagelig at kvinnen ikke føler seg ivaretatt, sier politioverbetjent Thomas Stange ved Majorstuen politistasjon.

Han kan opplyse at politiet har sikret annen videoovervåkning, men at sentralt materiale ikke ble innhentet i tide.

Taxisjåføren er ikke pågrepet. Tone kan ikke huske hvilket taxiselskap han skal ha kjørt for.

– Lite spor

Nå frykter Tone at taxisjåføren fortsetter å forgripe seg på andre kvinner som tar taxi i beruset tilstand på nattetid.

– Jeg tror det er liten sjanse for at de klarer å ta ham nå. Det er jo lite spor, sier Tone til VG. Hun ønsker ikke å stå frem med fullt navn.

Tones bistandsadvokat, Lise Reiersen, beskriver det som hårreisende at politiet ikke kjørte Tone rett på voldtektsmottaket.

Hun kan opplyse at overvåkningsmateriale fra tre ulike steder var slettet, fordi fristen på syv dager var gått ut.

– Det har vært en veldig dårlig etterforskning. Det mest kritikkverdige er at spor ikke er sikret, for eksempel fra hendene hennes, som hun utførte seksuelle handlinger med, sier Reiersen.

Prøvde å rømme

Natt til fredag 28. september: Tone reagerte på at taxisjåføren ikke hadde satt på taksameteret. På spørsmål om hvorfor, skal taxisjåføren ha sagt at hun ikke skulle tenke på det.

I første omgang virket samtalen hyggelig, og taxisjåføren skal ha spurt om kvelden og hvordan hun hadde hatt det. Hun beskriver ham som en mann i 30-årene, med utenlandsk bakgrunn og svart hår og velstelt skjegg. Hun husker ikke hvilket taxiselskap han kjørte for.

Plutselig tok han tak i hånden hennes og begynte å onanere seg selv, hevder Tone, som forteller at mannen satt i førersetet med penis ute av buksen.

– Jeg sa at jeg «kommer til å bite av tissen din», men han var bare helt rolig og lot meg følge med på ham. Jeg prøver å tekste kompisen min, men taxisjåføren tar fra meg telefonen fire ganger, sier hun.

Tone forteller at mannen kjørte videre, og at hun da begynte å slå ham.

– Han ga meg to slag tilbake, sier kvinnen som fikk skader i ansiktet.

Hun prøvde også febrilsk å varsle en venn, og skrev tekstmeldinger med telefonen mellom beina under kjøreturen:

I nærheten av Slottsparken klarte hun å åpne bildøren, i håp om å løpe vekk fra taxisjåføren. Mannen skal da ha stoppet, løpt rundt bilen og fått tak i henne.

– Han tok tak rundt halsen min og presset meg tilbake inn i bilen. Han sparket meg hardt i knærne, sier Tone, som forteller at hun ropte og skrek ut av bilen, men at mannen forholdt seg helt rolig.

– Tilbake i bilen tok han igjen tak i hånden min for å onanere seg selv, sier hun.

Kjørte henne hjem

Til slutt kjørte taxisjåføren henne hjem.

Politiet ble tilkalt. Tone ble avhørt og politiet tok bilder av ansiktet hennes. Hun reagerer i dag på at hun ikke ble kjørt til voldtektsmottaket og at politiet ikke sikret spor fra hendene eller mobilen hennes.

– Jeg ble ikke penetrert, men det var et alvorlig overgrep. Jeg følte at politiet så på meg som fullere enn jeg var og at dette ikke var så viktig for dem. Politiet burde ha sikret spor fra hendene mine. Han holdt også telefonen min. Hadde de tatt ulike prøver, så hadde vi vært lenger i saken enn vi er nå, sier Tone.