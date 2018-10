Gutt (4) alvorlig skadet etter påkjørsel

INNENRIKS 2018-10-18T22:53:20Z

En fire år gammel gutt er alvorlig skadet etter at han havnet under en bil mens han lekte i et boligfelt.

NTB

Erlend Fernandez Stedding

Publisert: 19.10.18 00:53

Det opplyser Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding torsdag kveld.

Gutten ble fraktet til sykehus i luftambulanse etter ulykken som skjedde rett før klokken 18.00 på Karmøy i Rogaland. Det ble opplyst at gutten hadde «potensielt hodeskader», men var våken hele tiden etter ulykken.

– Uhellet skjedde under lek i et boligfelt med fartsgrense 30 km/t. Fører skal ha holdt lav hastighet da gutten på en eller annen måte havnet under bilen. Gutten ble raskt frigjort og var ved bevissthet, opplyste politiet i Sørvest.

Bilføreren var en mann i 50-årene. Førerkortet ble ikke beslaglagt ut fra de vurderinger som ble gjort, opplyser politiet.