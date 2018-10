PÅ PLASS: NATO-soldater er på plass i Elverum. Her skal det også holdes sivile øvelser. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Skal simulere giftstoffangrep midt i Elverum sentrum

INNENRIKS 2018-10-29T08:11:38Z

Det kan bli dramatiske scener i Elverum den 6. november, når det skal simuleres et angrep med giftige gasser midt i byen. Også andre steder i landet skal det øves på ulykker og angrep.

Publisert: 29.10.18 09:11

Temaene for helseberedskapsøvelsene, som gjennomføres i Tilknytning til NATO-øvelsen Trident Juncture , er kriseledelse, masseskadesituasjoner, helsehjelp til evakuerte, og det siste er farlige stoffer.

– Vi har valgt ut temaene etter nøye analyser for hva som er naturlig, i forbindelse med behovet for å bygge opp denne typen beredskap som NATO-medlemsland, sier prosjektleder Olav Østebø.

Det har allerede blitt holdt øvelser på Ørlandet og i Tynset. Mandag øves det i Kristiansund, før det skal øves i Orkdal og i Elverum.

Under alle øvelsene brukes det både lokale frivillige og profesjonelle markører, skuespillere leid inn fra England for å spille døde og skadede.

– Krevende tema

Øvelsen i Elverum holdes den 6. november. Denne har temaet CBRNE – giftige stoffer, som kjemiske, biologiske, radioaktive eller nukleære stoffer.

– Vi har middels store øvelser alle steder – men på Elverum øver vi med et stort og vanskelig tema i seg selv, og et tema som er krevende, sier Østebø.

Hendelsen skal finne sted i Elverum sentrum i nærheten av et kjøpesenter. Det vil også skje ting i området rundt Elverum.

– Det vil være noen som prøver å ta i bruk farlige stoffer som setter Forsvaret, Helsetjenesten og andre aktører på prøve.

Fordi øvelsen finner sted i Elverum sentrum, vil befolkningen være tett på det simulerte giftstoff-angrepet. Østebø sier det har vært viktig å holde befolkningen godt informert, og varsle dem som har bakgrunn fra krigsområder.

– De vil se mannskap i innsats som er synlige, og de vil se at vi gjør denne øvelsen på spesielle måter med bruk av utstyr for å vaske pasienter som kan ha fått et farlig stoff på seg. Vi setter opp telt og utstyr for å sanere, for å unngå at farlige stoffer sprer seg videre, og unngå at pasienter som har fått det på seg vil spre det videre, sier Østebø.

Solberg: Får øvd på den reelle situasjonen

Statsminister Erna Solberg sier det er viktig å øve totalforsvar under NATO-øvelsen Trident Juncture.

– Helsemessig er det beredskapsøvelser knyttet til dette, og DSB har øvelser. Det gjør at vi før øvd på den reelle situasjonen hvis noe skulle skjedd i Norge, også på den sivile siden, sier hun til VG.

Det er flere tiår siden sist gang det har blitt holdt denne typen helseberedskapsøvelser i Norge.

– Vi må tenke langt tilbake i tid. Sist gang det ble holdt var omtrent i 1990, sier Østebø.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at vi må trene sammen – på best mulig måte skal vi samvirke med Forsvaret, Politiet, Sivilforsvaret, Brann- og redningsetaten og kommunens helsetjenester.

Sabotasjeaksjon i Kristiansund

Mandag øves det i Kristiansund på et forsøk på en sabotasjeaksjon i et havneområde. Det har allerede blitt avholdt øvelser på Ørlandet og i Tynset.

På Ørlandet ble det øvet på scenarioer med en eksplosjon inne på flyplassen, og et trafikkuhell utenfor med mange skadde. I Tynset var scenarioet en stor bussulykke med 25 involverte, og et hybrid angrep der en strømstasjon ble satt ute av spill.

– Så var det skadede i forbindelse med skuddveksling i området. Politiet ledet aksjonen, og sanitetsbataljonen i Brigade Nord hjalp til

I Tynset var det også en tredje hendelse, der det ble øvet på evakuering

– Hjemmesykepleien og kommunen måtte ha tilgang til en pasient i området som var avsperret i forbindelse med angrepet på strømstasjonen, og det måtte gis helsehjelp og få evakuert personer fra hvor han bodde.