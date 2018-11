REAGERER STERKT: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) t.v., Jonas Gahr Støre (AP) går hardt ut mot Erna Solbergs (H) abortutspill. Her diskuterer de tre under partilederdebatten i Arendal under Arendalsuka 2018. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sp og Ap ut mot Erna Solberg etter KrF-møtet: Uærlig spill om abort

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum mener statsminister Erna Solberg lokket flere av KrF-delegatene over på sin side med uærlig spill om abort.

– Ja, jeg mener Erna Solberg har drevet et uærlig spill med noe så alvorlig som abortloven. Jeg tror det var avgjørende for at det ble et blått flertall på KrF-landsmøtet, sier Vedum til VG.

– Hun vet selv at hun fra hun gikk inn i regjering i 2013, ikke har lagt opp til noen endringer av abortloven. Og det har ikke partiet hennes heller, sier han og legger til:

– Abortspørsmålet er et dypt etisk spørsmål som ikke egner seg for spill, men som vi over partigrensene har greid å finne løsninger på sammen, som har skapt ro om et så vanskelig tema. Denne løsningsorienterte tilnærmingen har hun satt i spill nå.

Støre reagerer

Ap-leder Jonas Gahr Støre går langt i å si at Erna Solberg førte flere på KrF-landsmøtet bak lyset.

– Jeg reagerer på at hun skaper konflikt rundt abortloven og dermed frykt for at kvinner skal bli fratatt retten til selvbestemmelse. At hun brakte endringer av abortloven på banen, førte til at det på mange av fylkesårsmøtene i KrF ble sagt at hvis du skal få endret abortloven, så må du stemme blått. Først på torsdag, i Debatten på NRK, innrømmet hun at det hun var villig til å endre, i realiteten knapt er noen endring, sier Støre.

Støre sier at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad under debatten på landsmøtet fredag, også lovet at de ville sørge for endringer av abortloven.

– Han sa at Erna Solberg har gitt åpning for både å diskutere den såkalte paragraf 2c, hvor kvinner med fostre som får påvist alvorlig sykdom, kan få abort – og når det gjaldt fosterreduksjon. Hvis det er utgangspunktet, så vil forhandlingene vise om Solbergs åpning for endringer faktisk er så reelle som Ropstad gir uttrykk for.

– Og, sier Støre:

– Dette skjer etter at Bent Høie for ett år siden sa at disse eventuelle endringene av abortloven, var i strid med Høyres program og eventuelt først måtte behandles på et landsmøte. Det viktige er at dagens abortlov har bred oppslutning og at vi har greid å få ned aborttallene. De bør ytterligere ned, og det bør skje gjennom å få ned antall uønskede svangerskap, sier Støre.

– Urimelig angrep

Helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, svarer på vegne av Solberg omtaler partiledernes angrep på Høyre som «urimelige».

– Hun svarte på en konkret utfordring fra KrFs nestleder, som ønsket å vite om Høyre og Arbeiderpartiet kan forhandle om disse spørsmålene. Hun svarte på vegne av Høyre «ja». Gahr Støre sa bastant nei, sier han til VG, og legger til:

– La meg også være tydelig på at kvinnens rettigheter ligger fast. Samtidig som vi tar hensyn til bekymringen om et sorteringssamfunn. Jeg er glad for at KrF ønsker å sondere et mulig samarbeid med oss, og er sikker på at de fire ikke-sosialistiske partiene kan lete etter mulige løsninger som balanserer ulike hensyn.

Høie sier han er særlig skuffet over Senterpartiets reaksjon.

– Jeg har tidligere oppfattet at Senterpartiet deler mange av våre bekymringer og standpunkt på sorteringssamfunnet. Nå gir han uttrykk for den samme berøringsangsten i disse spørsmålene som Arbeiderpartiet, sier han.

Fredag kveld skrev VG at Høyre allerede nøye har forberedt hvordan abortloven kan omskrives for å innfri KrFs krav om å fjerne den såkalte Downs-paragrafen.

Etter det VG erfarer, er en mulig Høyre-løsning på KrF-kravet, å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

VG har forelagt Støre disse opplysningene. Han kommenterer disse slik i en sms til VG:

– Det gir ikke mening å spekulere på bakgrunn av mulige skisser fra Høyre, som har det til felles at man vil endre abortloven, som er i strid med Høyre, Frp og Venstres program. Det skapes usikkerhet for kvinner i en krevende situasjon, skriver Støre.