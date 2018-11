NEKTER: Venstre-leder Trine Skei Grande nekter å svare på om Siv Jensens Facebook-melding er riktig. Foto: Frode Hansen

Kilder til VG: Budsjettdrama på Venstre-møte

Venstres stortingsgruppe visste ikke at regjeringspartiene «var enige» om å reversere kuttet i pengestøtte til Hege Storhaugs Human Rights Service før Abid Raja slapp nyheten i gruppemøte.

Publisert: 01.11.18 09:52 Oppdatert: 01.11.18 10:17

Det bekrefter flere kilder med innsikt i prosessen overfor VG.

Det vakte sterke reaksjoner i regjeringspartiet Venstre da Frp-leder Siv Jensen tirsdag morgen la ut meldingen på Facebook: Hun skrev at regjeringspartiene har blitt enige om å finne en løsning som gjør at blant annet Human Right Service (HRS), slipper kuttet i statsstøtte som ligger i regjeringens budsjettforslag.

Frp-reaksjoner

I budsjettforslaget lå det nemlig et kutt fra 1,8 til 1,3 millioner kroner. Kuttet førte til sterke reaksjoner fra Frp-nestleder Sylvi Listhaug, men er helt i tråd med Venstres stortingsgruppe sitt ønske.

Senest onsdag for en uke siden gikk gruppen samstemt imot å reversere kuttet. Det har Venstre-stortingsrepresentantene Abid Raja , Guri Melby og Grunde Almeland bekreftet overfor VG.

Konfrontert i stortingsgruppen

VG har nå fått bekreftet at Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande var til stede på gruppemøtet da temaet kom opp.

Flere kilder opplyser at visepresident Abid Raja i møtet skal ha sagt at han hadde pratet med finansminister og Frp-leder Siv Jensen, som hadde fortalt at både statsminister Erna Solberg (H) og Skei Grande hadde sagt ja til Frps innstendige ønske om å droppe kuttet i statsstøtten til HRS.

Grande skal ikke ha protestert på dette, opplyser kildene. Flere kilder oppfattet at hun ga uttrykk for å «motvillig» ha gått med på å reversere kuttet, samtidig som hun skal ha gjort det veldig klart at dette ikke binder Venstres stortingsgruppe når saken skal behandles fremover. Andre kilder som var til stede oppfattet ikke noen erkjennelse fra Skei Grande.

Nekter å svare

Selv nekter Grande å besvare spørsmål om saken. Hun vil heller ikke svare på om hun faktisk har vært med på den enigheten i regjeringen, som Jensen hevder eksisterer.

VG har bedt om intervju med Skei Grande, men fått avslag. Hennes statssekretær, Jan Christian Kolstø, har sendt følgende sitat på e-post:

«Regjeringen leverte 8. oktober sitt forslag til statsbudsjett til Stortinget. Etter det er det Stortinget som behandler og forhandler om budsjettet. Andre løsninger, påplussinger eller kutt enn de regjeringen har i sitt budsjettforslag, må eventuelt skje i forhandlinger på Stortinget mellom partigruppene der. Jeg håper KrF vil bli med å forhandle om budsjettet etter sitt landsmøte. For øvrig kommenterer jeg ikke interne drøftinger i regjeringen eller Venstres partiorganer».

– Er det riktig det Siv Jensen skrev på Facebook?

– Det vil jeg ikke kommentere, svarer Kolstø på vegne av henne.

Onsdagens gruppemøte endte med en kontant avvisning å reversere kuttet:

Venstres stortingsgruppe vil fortsatt støtte at Human Right Service får kuttet statsstøtten fra 1,8 til 1,3 millioner kroner, slik regjeringen opprinnelig har foreslått.

En Venstre-kilde sier det slik:

– Det er veldig dumt at Jensen hadde skaffet seg grunnlag for å sende ut en slik melding. Men gruppen var veldig klar på at den overhodet ikke ville være med på noen reversering.

KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde det tirsdag klart at de er imot forsøket fra regjeringen på å endre sitt eget statsbudsjett.

Forslaget skapte også sterke reaksjoner blant de rødgrønne og det ligger an til å være et klart flertall på Stortinget i forkant av budsjettforhandlingene, for å fremholde kuttet i bevilgningene til HRS.

– Star fast ved det jeg har sagt

Abid Raja vil ikke bekrefte at det var han som sprakk nyheten på Venstres gruppemøte.

– Jeg kommenterer ikke fra interne møter i Venstre. Det jeg har å si, har jeg sagt. Stortingsgruppen står enstemmig bak at vi ikke ønsker å reversere kuttet til Human Right Service, sier Abid Raja.

– Du visste, da du kommenterte denne saken i mediene tirsdag formiddag, at Grande allerede i forrige uke hadde akseptert HRS-reverseringen?

– Jeg kommenterer ikke hva som er sagt på interne møter. Jeg står fast ved det jeg sa tidligere i dag, om at gruppen har avvist å reversere kuttet på HRS.

– Men du var klar over at Grande hadde akseptert en reversering?

– Nå må du gi deg. Jeg forholder meg til at gruppen enstemmig har sagt nei, sier Raja, som er partiets parlamentariske nestleder og visepresident på Stortinget.

Siv Jensen ønsker ikke å kommentere saken.