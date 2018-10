LEVER FARLIG: Ulven som har herjet Kautokeino og Karasjok den siste tiden jaktes med helikopter. Dette bildet er av en artsfrende i Bjørneparken i Flå. Foto: Paul Kleiven, NTB scanpix

Ulv har drept opptil 50 dyr i Finnmark – jaktes med helikopter

INNENRIKS 2018-10-28T15:11:51Z

Ulven som den siste tiden har drept opptil 50 sauer og reinsdyr i Finnmark, er fortsatt ikke tatt. Nå tar Statens naturoppsyn helikopter i bruk i jakten.

NTB

Publisert: 28.10.18 16:11

Sist mandag ble det gitt fellingstillatelse til én ulv av Fylkesmannen.

Ulven har herjet i området rundt Kautokeino og Karasjok de siste ukene, og det er antatt at ulven er ansvarlig for at rundt 20 sauer og opptil 30 reinsdyr er funnet døde eller har blitt avlivet som følge av skader, skriver Nationen.

Hunden Bonzo ble angrepet av ulveflokk: – Det ekleste jeg har opplevd

Søndag ettermiddag tok mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) i bruk helikopter for å prøve å felle ulven.

– Nå har det kommet snø, og dermed er det mulig å spore ulven. Det ble meldt om spor i går, og det er iverksatt et ekstraordinært fellingsforsøk. De har vært ute og fløyet med helikopter i dag, sier regionalt rovviltansvarlig for SNO i Finnmark, Magne Aasheim.

Statsråd provoserte: Pyntet bryllupskaken med ulvepar

Området hvor det nå jaktes ulv, har stor gjennomgangstrafikk av rein som er på vei fra høstbeite til vinterbeite.

Forrige gang en ulv ble felt på skadefelling i Finnmark var i 2005, da en innvandret finsk-russisk hann på 45,5 kilo ble skutt i Sør-Varanger.