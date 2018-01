PROSPEKT: Slik presenterte den siktede 69-åringen sitt flytende kasino. Dette bildet er fra et prospekt som han laget for selskapet sitt som han kalte Royal Cruises Limited. Foto: FAKSIMILE

69-åring tatt for svindel etter å ha lokket med planer om et flytende kasino

Rolf J. Widerøe

Publisert: 18.01.18 12:54

Den 69-årige vestlendingen hevdet at selskapet hans skulle bygge et flytende kasino og solgte aksjer for millioner. Politiet mener det er bare tull. Nå er 69-åringen siktet for grovt bedrageri.

De som lot seg friste, skal ifølge politiet ha blitt svindlet for flere millioner kroner ved å investere i det som politiet mener er oppspinn.

– Politiets mener at siktede har forledet de fornærmede til å investere i aksjer i et selskap som ikke eksisterer eller som er helt verdiløse, sier politiadvokat Kristine Olsen i Oslo politidistrikt.

Mannens forsvarer, advokat Arnt Angell i Advokatfirmaet Elden, opplyser at 69-åringen nekter all skyld.

– Hans oppfatning er at dette er et prosjekt som er under utvikling. Planen hans er å bygge en cruisebåt som skal gå mellom Los Angeles og en havn i Mexico. Om bord på cruisebåten skal det være kasino, taxfree-salg av alkohol og medisiner. Båten er ennå ikke bygd, sier Angell.

Ikke første gang

I 2004 ble mannen dømt for å ha tappet et selskap for 11 millioner kroner. Den gang som nå var det et flytende kasino som var i sentrum for mannens virksomhet.

Det går frem av dommen fra Oslo tingrett at mannen hevdet at han skulle bygge et kasino om bord på en luksusyacht.

Den siktede var daglig leder og styreleder i et selskap som fikk overført 11 millioner kroner fra Tine Meierier. Millionene skulle brukes til å dekke helt andre utgifter, men mannen tok ut millionene.

Mannen tilsto tappingen av selskapet, og han ble dømt til to og og et halvt års fengsel for grov økonomisk utroskap i en såkalt tilståelsesdom.

Oslo tingrett slo fast at båtprosjektet fremsto som «svært luftig og diffust».

Mannen la frem det han hevdet var et prospekt for det flytende kasinoet. Han hevdet at han brukte halvparten av millionene til dette prospektet og resten til private formål.

Endret navnet sitt

Oslo tingrett fant det vanskelig å forstå at han kunne ha brukt 5-6 millioner kroner på utarbeidelsen av det såkalte prospektet.

«Under enhver omstendighet fremstår et eventuelt overskudd fra prosjektet som høyst usikkert.», slo tingretten fast. Selv omtalte mannen sitt eget prosjekt og investeringene som «naivt», heter det i dommen.

Da han ble dømt i 2004, fortalte mannen at han ikke hadde fast arbeid, og at han levde av lån og gaver fra venner og bekjente.

Ifølge folkeregisteret er han utvandret.

Selskapet hadde ikke bankkonto

69-åringen skal overfor de som kjøpte aksjer i hans selskap hevdet at hans angivelig flytende kasino hadde en verdi over en milliard kroner. Selskapet hadde adresse på Seychellene, men ingen bankkonto.

69-åringen ble pågrepet 11. desember i fjor. Han ble to dager senere varetektsfengslet i fire uker.

Det går frem av den første fengslingskjennelsen at de som investerte i 69-åringens prosjekt, satte penger inn på 69-åringens bankkonto.

«Denne blandingsøkonomien styrker etter rettens syn mistanken om at siktede forledet fremtidige aksjonærer til å betale store beløp inn på hans egen konto», heter det i kjennelsen.

Fengslet i fire nye uker

Tirsdag forrige uke ble 69-åringen fengslet i fire nye uker, siktet for grovt bedrageri, av Oslo tingrett.

Under fengslingsmøtet i sal 128 i Oslo tinghus satt flere av dem som har tapt millioner ved å investere i selskapet til 69-åringen. En av de fremmøtte skal ha blitt lokket med å investere i prosjektet, og tapt et større beløp, får VG opplyst.

Politiadvokat Kristine Olsen er påtaleansvarlig i saken.

– Siktelsen gjelder flere millioner kroner. Det er flere fornærmede. De konkrete beløpene er klausulerte av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokaten.

Politiadvokaten opplyser at den siktede 69-åringen er avhørt, og det er tatt flere beslag som gjennomgås.

– Det er kommet flere anmeldelser mot den siktede mannen, sier Olsen.