GA GRØNT LYS: Ap-leder Jonas Gahr Støre har lovet at det ikke skal være noen private kabler.

Sp frykter Acer-ja gir dyrere strøm

NTB

Publisert: 20.03.18 11:19

Senterpartiet knaller til mot alliansepartner Arbeiderpartiet og hevder stortingsflertallets ja til EUs energiunion truer norsk selvstyre og gir dyrere strøm.

Tirsdag morgen – i skyggen av Sylvi Listhaugs avgang – ga Aps stortingsgruppe grønt lys til norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer . Like etter avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling til saken.

Aps rødgrønne partnere SV og Senterpartiet er uenige i vedtaket, som etter alt å dømme blir banket gjennom i Stortinget på torsdag.

– Det er nesten ikke til å tro at Arbeiderpartiet støtter regjeringen i dette. Ikke bare gir de bort suvereniteten vår. I sin avtale med regjeringen godtar Ap også en enorm, privat eksportkabel til Storbritannia som med all sannsynlighet vil gi høyere strømpriser og få store konsekvenser for norsk industri, sier Senterpartiets Ole André Myhrvold til NTB.

Dyrere strøm

Myhrvold mener EUs energibyrå vil få mer makt i framtiden, og sier det er et åpent spørsmål hvor store konsekvensene blir.

– Regjeringen og Arbeiderpartiet er helt i utakt med det norske folk. Arbeiderpartiet går så langt at de overkjører sin egen grasrot i denne saken for å tilfredsstille EU, sier Myhrvold.

Rundt 100 Ap-ordførere har signert et opprop mot Acer, og flere fylkeslag har også gått imot norsk tilslutning. Motstanden er også sterk i fagbevegelsen, der et samlet LO har bedt om utsettelse.

SV og Sp ber på nytt Ap om å gå inn for å utsette saken, men etter det NTB forstår, er det ingen realisme i dette.

– På Island ser vi at de folkevalgte tar folks bekymringer for denne maktoverføringen på alvor. To av regjeringspartiene på Island har nå varslet at de vil bruke vetoretten i EØS-avtalen i saken om EUs energibyrå, poengterer Myhrvold.

Sa ja

Arbeiderpartiets landsstyre ga i forrige uke et betinget ja til EUs tredje energimarkedspakke, men stilte samtidig åtte såkalt ufravikelige krav.

– Uroen vi finner rundt om i landet og i fagbevegelsen, forsøker vi jo å svare på. Vi skal ha kontroll over våre ressurser, over kraftkablene og hvordan vi kan utvikle norsk grønn industri, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB etter et gruppemøte onsdag i forrige uke, der saken ble diskutert.

Et kjernepunkt gjelder nye utenlandskabler. Kravet fra Ap er at dette spørsmålet skal være opp til Norge suverent, samt at Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Men innstillingen stanser altså ikke den 650 kilometer lange kabelen North Connect mellom Norge og Skottland, selv om det legges opp til at denne ikke skal være privat, men eies og driftes av Statnett.

I innstillingen legges det ifølge Klassekampen dessuten opp til et kompromiss, der Acers norske tvilling, Reguleringsmyndighet for energi (RME), får noe mindre myndighet enn hva regjeringen opprinnelig foreslo.