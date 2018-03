RENHOLDER: Kattens Nusse har en fulltidsjobb med å holde strandlinjen utenfor huset sitt ren. Foto: Martinus Feie

Katten Nusse har tatt plastforsøplingen i egne labber

Publisert: 22.03.18 10:10

Mens andre katter leverer fra seg mus på terrassen, kommer katten Nusse stolt med plast hun har funnet i fjæra.

– Det begynte med at hun fulgte etter meg der jeg gikk og plukket plast og annet i fjæresteinene. Men så tok hun saken i egne labber, sier katteeier Martinus Feie til Vestlandsnytt som først omtalte saken.

I det siste har katten nesten daglig kommet hjem og lagt fra seg plast utenfor terrassedøren.

– Hun er opptatt av ros. Når hun vet at jeg er hjemme, så legger hun det ned og banker med fremlabben på ruten for å vise at hun har hentet plast, forteller Feie til VG.

Har labbene fulle

På eget initiativ holder den ett og et halvt år gamle katten nå fjæresteinene på den 100 meter lange strandlinjen utenfor huset på Nautøya i Møre og Romsdal fritt for søppel.

– Ja, nå venter jeg bare på at Miljøpartiet De Grønne skal begynne å verve katter. Da har jeg det første medlemmet her, sier Feie til Vestlandsnytt.

Siden november har matfar tatt helt fri, og det er katten som holder det i orden.

– Jeg har ikke ryddet noen ting siden da, og likevel er det ikke plast der. Det kommer jo inn med sjøen og da er hun der med en gang igjen, sier Feie og legger til:

– Jeg mistenker at hun også har begynt å rydde hos naboen.

Ikke risikofritt

Han forteller at det kan ligge alt fra handleposer til store biter med bygningsplast foran døren etter Nusses opprenskning.

– Hun kommer med mye som er tungt å få med seg. Det største hun har kommet slepende med er en bit bygningsplast på rundt to meter. Da måtte hun gå baklengs opp trappene fra sjøen. Man skulle ikke tro at det var mulig for en katt på ett og et halvt år, men hun gir seg ikke, ler Feie.

Ryddingen i fjæresteinene er imidlertid ikke helt risikofritt for en liten katt. Etter å ha kommet med plast tidligere på dagen onsdag skulle katten ned for en ny inspeksjonsrunde og havnet på sjøen.

– Det har skjedd flere ganger og hun pleier å svømme i land, men nå har hun vondt i den ene foten, så vi skal til veterinær for en sjekk, sier Feie.