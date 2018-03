Regjeringen: Støtter satellitter som skal gi nett- og mobildekning i Arktis

Publisert: 23.03.18 08:10

To satellitter skal skytes opp og sørge for bedre nettverk for mobil- og PC-bruk i Arktis. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener spesielt skipstrafikk i området vil ha nytte av nettet.

Bredbåndsdekningen i nordområdene er både ustabil og dårlig. Nå vil regjeringen bidra til oppskyting av to nye, norskeide satellitter som skal bedre nett-tilgangen for både skipstrafikk og fly i arktiske strøk, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet overfor VG.

– Raskt og stabilt internett er viktig for de som driver aktiviteter i nordområdene, enten det gjelder skipstrafikk, forsvar, fiskeri eller forskning, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen .

Det er det statlige selskapet Space Norway som skal stå for oppskytingen av satellittene, og prosjektet skal etter planen gjøres lønnsomt og stå på egne bein.

I Arktis finnes det foreløig ikke tilgang til bredbånd. Dette skyldes ifølge Space Norway at stasjonære kommunikasjonssatellitter mister dekningen rundt 75 grader nord.

I bane rundt planeten

Space Norway-prosjektet skal etter planen bestå av to satellitter i høy-elliptisk bane rundt jorden som skal gi bredbåndskapasitet til fly og skip.

Dette vil også sikre at fiskefartøyer, transportskip, passasjer- og cruisetrafikk får sikker tilgang til internett uansett hvor de befinner seg i Arktis.

Også fly i nordlige interkontinentale ruter vil kunne tilby bredbånd til sine passasjerer, ifølge selskapet.

For Norge vil dette legge til rette for en mer effektiv overvåkning, bedre myndighetsutøvelse og suverenitets-hevdelse. På denne måten vil Space Norway bidra til å dekke både statlige og kommersielle behov i nordområdene.

Med økende smelting av pol-isen vil skipstrafikken øke i den sesongen isen måtte være borte, venter Space Norway.

– I et slikt scenario vil systemet få større betydning enn det vi har basert planene på i dag, skriver selskapet.

Regjeringen vil gjerne åpne lommeboken, men vil først være sikker på at prosjektet er lønnsomt.

– Regjeringen foreslår derfor å gi et betinget tilsagn om egenkapital for å realisere prosjektet. Det betyr i praksis at staten vil medvirke med egenkapital hvis Space Norway lander avtaler som sikrer at prosjektet blir forretningsmessig lønnsomt, ifølge departementet.

I tillegg skal markedsrisiko bæres av kundene gjennom at prosjektets inntekter er sikret for hele satellittenes levetid.

– Space Norways prosjekt representerer en spennende mulighet til å få dekket samfunnets behov for bredbåndkommunikasjon til en lav kostnad for staten. I tillegg vil et solid kommunikasjonssystem legge til rette for økt verdiskapning i nordområdene, sier Røe Isaksen.

– Du regner med å kunne delta på åpningen av dette arktiske bredbåndsnettet?

– Ja, jeg regner med at vi fortsatt har regjeringsmakt i 2022, da dette etter planen skal tas i bruk før det året er omme, svarer næringsministeren med et flir i munnviken.

Han har støtte fra både utenriksministeren og forsvarsministeren i regjeringens tro på prosjektet.

– Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Det er derfor naturlig at vi tar en ledende rolle for å få etablert bedre kommunikasjon der, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Dårlig dekning skaper utfordringer både for å ivareta sikkerhet og beredskap. Dette gjelder både innen sjøredning, oljevern og håndtering av fremtidige kriser. Fremfor alt påpekes det at Forsvaret har behov for stabil og sikker kommunikasjon ved operasjoner i norske farvann.

– Space Norways prosjekt er viktig for det norske Forsvaret. Det kan også dekke behovene til våre allierte, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).